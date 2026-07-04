Incendio arrasa con tejabanes y deja 100 personas evacuadas en NL

Un incendio arrasó con unos 15 o 20 tejabanes en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, sin reporte de personas lesionadas. El siniestro fue reportado por Protección Civil del estado que informó que el fuego se originó en un predio ubicado en Ferrocarriles y la vía a Saltillo en el mencionado ayuntamiento.

Incendio Especial

La dependencia no precisó el número exacto de viviendas afectadas solo dijo que eran entre 15 y 20 en un área aproximada de 4 mil 472 metros cuadrados. “Sin registro de lesionados”, indicó

De manera preventiva, los cuerpos de auxilio evacuaron a unas 100 personas que moran en las viviendas. En el sitio se realizaron acciones de combate directo al fuego, así como de enfriamiento.

“Concentrando los esfuerzos de control de los flancos de avance para evitar la propagación del fuego hacia tejabanes aledaños”, estableció PCNL.

Agregó que una vez que se logró extinguir el incendio se efectuó la remoción y enfriamiento de puntos calientes para eliminar el riesgo de reignición con lo cual se descartaron riesgos adicionales.