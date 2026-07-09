Audiencia de la alcaldesa de Tenancingo concluye en trifulca; libra vinculación a proceso

La audiencia de formulación de imputación en contra de la alcaldesa de Tenancingo, Edomex, Nancy Nápoles Pacheco, acusada del presunto delito de secuestro simulado, finalizó con agresiones directas hacia representantes de los medios de comunicación y civiles por parte de la fuerza pública local.

Alrededor de las 21:40 horas, tras casi 12 horas de diligencias en los juzgados penales, la presidenta municipal abandonó el recinto.

Reproducir La audiencia de la alcaldesa de Tenancingo terminó en una trifulca.

En ese momento, un contingente de elementos de la policía municipal de Tenancingo formó una valla protectora y comenzó a empujar y agredir físicamente a los reporteros que realizaban la cobertura informativa, así como a los pobladores que se manifestaban en las inmediaciones del complejo judicial.

Por orden del juzgador, la comparecencia penal se desarrolló bajo un carácter estrictamente privado.

Las autoridades judiciales justificaron la restricción informativa argumentando la necesidad de salvaguardar datos confidenciales que pudieran obstaculizar el debido proceso, además de señalar que aún se encuentran pendientes por ejecutar dos órdenes de aprehensión relacionadas con la misma carpeta de investigación.

Proceso suspendido y sin medidas cautelares

Respecto a la situación jurídica de la funcionaria, se resolvió no dictar la vinculación a proceso en esta etapa procesal.

En su lugar, se determinó una suspensión de la audiencia por un periodo de seis meses, plazo en el cual el Ministerio Público y la defensa técnica deberán desahogar peritajes adicionales para esclarecer de manera concluyente si existió una simulación del ilícito por parte de la alcaldesa.

Finalmente, el juez de la causa determinó no imponer ningún tipo de medida cautelar restrictiva en contra de la edil, lo que le permitió retirarse del complejo judicial en libertad y sin restricciones oficiales a su autoridad administrativa, en tanto transcurre el plazo de medio año fijado por el Poder Judicial del Estado de México.