Exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, vinculada a proceso; fijan prisión preventiva

Tania Flores Guerra, ex alcaldesa de Múzquiz, Coahuila, fue vinculada a proceso este jueves por un Juez de Control.

Cómo medida cautelar se fijó prisión preventiva oficiosa y justificada, además se fijaron seis meses para la investigación complementaria.

La Fiscalía Anticorrupción de Coahuila mantiene abierta una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos que habrían ocurrido durante una administración comprendida entre 2022 y 2025. De acuerdo con las indagatorias, el caso involucra un presunto daño patrimonial que forma parte de las investigaciones que actualmente realizan las autoridades competentes.

¿Cuáles son los cargos que enfrenta Tania Flores?

La ex edil de extracción morenista enfrenta a la justicia por el delito de ejercicio de funciones en su modalidad de adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones.

Además del delito de peculado en su modalidad de disposición de bienes muebles en cuantía mayor.

Tania Flores Guerra fue detenida el pasado fin de semana en San Pedro Garza García, Nuevo León, en un operativo por autoridades de dicha entidad y trasladada a Coahuila, dónde permanecerá en prisión.

De acuerdo con las autoridades, la administración encabezada por Tania Flores es objeto de al menos 11 carpetas de investigación adicionales, las cuales continúan en integración y, conforme avancen las indagatorias, podrían dar paso a la apertura de nuevos procesos penales.

Mientras tanto, la defensa de la exalcaldesa informó que promoverá una revisión judicial con el propósito de solicitar la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta.

Desde los primeros días de su gobierno, la administración de Tania Flores estuvo acompañada de controversias. Entre los hechos más señalados se encuentran despidos masivos de trabajadores municipales, presuntamente sin liquidación conforme a la ley, así como conflictos con dependencias estatales, luego de que la entonces alcaldesa amenazara con detener a personal que entregaba apoyos sociales en el municipio, acción que habría excedido sus atribuciones.

A lo largo de su periodo, Flores Guerra también fue señalada por enfrentamientos con integrantes del cabildo, líderes locales de partidos políticos y ciudadanos. En al menos un caso, personas cercanas a su entorno familiar fueron acusadas de agredir físicamente a una dirigente municipal de Movimiento Ciudadano, hecho que derivó en denuncias públicas.

*mcam