IMSS invertirá 767 mdp para llevar investigación clínica de los laboratorios a sus hospitales

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y American Chamber/Mexico (AmCham) formalizaron una nueva etapa de colaboración para fortalecer la investigación clínica en el país, mediante un programa que contempla una inversión potencial superior a 767 millones de pesos y la participación inicial de 10 empresas farmacéuticas.

La estrategia pretende que una mayor proporción de los ensayos clínicos patrocinados por la industria se realice dentro de la infraestructura pública del Seguro Social, además de reducir tiempos administrativos, capacitar investigadores y generar nuevas alternativas terapéuticas para los pacientes.

Durante la firma del Convenio de Colaboración en Investigación Clínica, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, señaló que alrededor del 70 por ciento de los ensayos promovidos por empresas farmacéuticas en México se desarrolla actualmente en centros privados, pese a la capacidad instalada del Instituto.

¿Por qué el IMSS debe liderar la investigación clínica en México? Porque hoy 70 por ciento de los ensayos clínicos de las farmacéuticas de nuestro país se realizan en centros privados, a pesar de que nadie tiene lo que tenemos nosotros en la institución”, afirmó.

El Seguro Social, destacó, atiende a cerca de 70 millones de derechohabientes y dispone de más de mil 500 unidades médicas de primer nivel, cientos de hospitales, 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad y una operación que alcanza aproximadamente 2.5 millones de servicios cada día.

A esta infraestructura se suma el Expediente Clínico Electrónico y una amplia red de especialistas e investigadores, condiciones que, de acuerdo con Robledo, pueden convertir al IMSS en una de las principales plataformas de investigación clínica de América Latina.

Somos literalmente uno de los laboratorios más grandes del planeta”, aseguró.

El convenio da paso al Programa de Fortalecimiento y Desarrollo de la Investigación Clínica Patrocinada en el IMSS 2026-2030, diseñado para atraer inversión y ampliar la participación del Instituto en estudios que actualmente se desarrollan principalmente en hospitales particulares o en otros países de la región.

Robledo Aburto puntualizó que los 767 millones de pesos previstos para esta primera etapa no representan una donación directa al Instituto, sino una proyección de inversión asociada a los proyectos que puedan concretarse entre el IMSS, AmCham, Fundación IMSS y las compañías participantes.

Con esta inversión potencial de 767 millones de pesos es claramente la apuesta pública más ambiciosa de su tipo”.

El objetivo central será trasladar los resultados de la investigación científica a la atención cotidiana de los pacientes, particularmente en enfermedades con alta demanda de servicios médicos.

Diabetes mellitus, hipertensión arterial, cáncer, enfermedad renal, padecimientos neurológicos y enfermedades raras se encuentran entre las áreas consideradas prioritarias.

¿Y todo para qué? Para nuestra gente. Buscar que esta investigación llegue a la cama del hospital, que llegue al consultorio, que llegue a nuestras farmacias”, expresó el director general del IMSS.

Como parte de esta estrategia entrará en operación el Centro de Estudios Clínicos del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, una instalación especializada para el desarrollo de protocolos bajo estándares de investigación regulada.

El Instituto ya trabaja en un estudio fase 3 para pacientes con síndrome de Sjögren y prevé incorporar otro protocolo, también en fase 3, relacionado con síndrome de intestino irritable.

La capacitación será otro de los ejes del acuerdo. El programa contempla preparar a 729 investigadoras e investigadores del Seguro Social en investigación clínica, con el propósito de fortalecer sus capacidades y aumentar el número de estudios que puedan desarrollarse dentro de la institución.

Esto va a permitir potenciar y ampliar también nuestro catálogo de estudios e investigaciones clínicas”, indicó el director general del IMSS.

El Instituto también revisará sus procesos internos para disminuir tiempos en la evaluación, autorización y seguimiento de protocolos. Por su parte, American Chamber/Mexico buscará facilitar la vinculación con empresas farmacéuticas y promover nuevas inversiones en los centros de investigación.

Enfatizó que la intención no es desplazar a los hospitales privados, sino lograr que el Seguro Social compita por proyectos que actualmente son canalizados hacia otras instituciones o países.

El IMSS no busca competir con el sector privado nacional, busca ocupar el lugar que le corresponde por su escala. Y ese lugar se gana compitiendo primero con Argentina, Chile, Colombia y después con todo el mundo”, afirmó.

La nueva etapa deriva del convenio marco firmado el pasado 26 de marzo entre el IMSS, Fundación IMSS y AmCham, cuando se establecieron las primeras mesas de trabajo para identificar obstáculos, necesidades y oportunidades de colaboración entre el sector público y la industria.

Por su parte, Pedro Casas Alatriste, director general de American Chamber/Mexico, explicó que esos encuentros permitieron diseñar una ruta para hacer más eficientes los procedimientos administrativos, ofrecer mayor certidumbre sobre los tiempos de evaluación y autorización, fortalecer al personal especializado y mejorar la identificación de pacientes e infraestructura disponible.

Empezamos con un acuerdo, un entendimiento de nuestro objetivo compartido, y después pasamos al diálogo y al análisis para diseñar una ruta de trabajo que fortalezca los estudios clínicos patrocinados en el IMSS”.

Para el representante empresarial, contar con reglas claras y procesos previsibles resulta determinante para que las compañías decidan dónde colocar sus proyectos de investigación.

Casas Alatriste indicó que las 10 empresas consideradas en la primera fase proyectan inversiones acumuladas por más de 767 millones de pesos, aunque aclaró que cada compañía deberá analizar y formalizar directamente con el IMSS los estudios que resulten viables de acuerdo con sus prioridades y procesos internos.

Estas proyecciones de inversión y de estudios clínicos deben entenderse como una referencia del potencial que existe. Representan una expresión de interés del sector y de las oportunidades que podrían concretarse”, explicó.

El directivo destacó que el Centro de Estudios Clínicos del Centro Médico Nacional Siglo XXI representa un avance en la creación de espacios especializados capaces de generar confianza para atraer nuevos proyectos.

La existencia de espacios especializados para investigación clínica regulada fortalece las capacidades del Instituto y contribuye a generar mayor confianza para el desarrollo de futuros proyectos”, aseguró.

Casas Alatriste sostuvo que la colaboración busca generar un efecto progresivo entre mejores procesos, mayor certidumbre e inversión.

Nuestra expectativa es construir un círculo virtuoso: procesos más eficientes que fortalezcan la confianza, una mayor confianza que genere nuevas oportunidades de investigación y oportunidades que puedan traducirse en innovación, conocimiento y mejores alternativas para los pacientes”.

La colaboración, agregó, no terminará con los ensayos clínicos. AmCham y el Seguro Social analizan proyectos relacionados con enfermedades raras y estrategias para fortalecer la atención quirúrgica.

La apuesta es aprovechar la dimensión hospitalaria y científica del IMSS para recuperar terreno en un mercado de investigación clínica que durante años ha encontrado mayor espacio en el sector privado y en otros países de América Latina.