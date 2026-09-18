Guanajuato sigue siendo una entidad que requiere atención permanente: García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026 fueron detenidas 10 mil 699 personas por delitos de alto impacto, entre ellas 172 objetivos prioritarios.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde Irapuato, Guanajuato, el titular de seguridad federal expuso que se aseguraron más de 6 toneladas de droga, más de mil pastillas de fentanilo y 2 mil armas de fuego.

El coordinador del Gabinete de Seguridad señaló que Guanajuato sigue siendo una entidad que requiere atención permanente ante los grupos delincuenciales.

Guanajuato continúa siendo una entidad que requiere atención permanente y por eso las instituciones federales y estatales mantienen operaciones dirigidas contra los grupos que generan violencia y contra las actividades que sostienen su capacidad operativa", afirmó.

Omar García Harfuch informó que, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión se aplicó en Guanajuato el Escuadrón Anti Extorsión con personal especializado para prevenir e investigar este delito. Se han recibido más de 2 mil 700 solicitudes de apoyo y se han localizado 88 personas relacionadas con este delito.

El funcionario federal señaló que se evitó que las víctimas de extorsión entreguen más de 101 millones de pesos a extorsionadores. Por ello, pidió a la población denunciar al 089 si se es víctima de extorsión.