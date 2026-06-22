Investigan muerte de hombre atacado por perros en lote baldío de Aguascalientes

Un hombre de 67 años murió tras ser atacado por una jauría de perros en un lote baldío ubicado sobre la avenida Aguascalientes, en el fraccionamiento España, en la capital del estado.

La víctima fue identificada por sus familiares como Raúl Rojas, vecino del fraccionamiento Infonavit Pirules, quien acostumbraba acudir a la zona para cortar carrizos que utilizaba en la construcción de una palapa para la venta de aguachiles.

De acuerdo con el testimonio de su hijo, Raúl Rojas recolectaba los carrizos en ese lugar, los empalmaba y posteriormente los trasladaba a su domicilio para utilizarlos en la estructura.

Reproducir El ataque de perros ocurrió en un lote del fraccionamiento España, donde Raúl Rojas, de 67 años, murió mientras recolectaba carrizos.

Familiares señalaron que no era la primera vez que los perros lo atacaban. En una ocasión anterior logró evitar lesiones mayores debido a que iba acompañado de un perro pastor belga entrenado para protección.

"Ya había una ocasión en que esos perros lo habían atacado, pero en esa ocasión traía de protección a mi perro pastor belga, que está entrenado como K9 de protección. Entonces hoy no sé por qué motivo o circunstancia no se lo pudo llevar", relató el hijo de la víctima.

Según los familiares, los animales involucrados serían los mismos que el 9 de septiembre de 2025 atacaron y causaron la muerte de un presunto ladrón que ingresó a una marmolería para robar, donde son utilizados para la protección del negocio.

"Es el mismo perro. Por la puerta trasera tienen una malla; tienen una puerta abierta por la parte de atrás para que los perros anden afuera", aseguró.

En el lugar también fue localizado sin vida un perro de raza pitbull. De manera preliminar, se presume que Raúl Rojas intentó defenderse con el machete que utilizaba para cortar carrizos.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en que ocurrió el ataque.