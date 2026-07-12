Ataque masivo de abejas dejó 14 personas lesionadas en León, entre ellas 3 menores

Un ataque masivo de abejas registrado sobre el bulevar Antonio Madrazo, en la colonia Arboledas de Señora, en León Guanajuato, dejó un saldo de 14 personas lesionadas por picaduras, entre ellas tres menores de edad, además de provocar el cierre temporal de la vialidad y la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo a testigos y medios locales, el incidente ocurrió alrededor de las 14:20 horas de ayer sábado cuando un enjambre se desprendió de manera repentina por causas que aún no han sido determinadas.

Dicha acción alteró el comportamiento de miles de abejas que comenzaron a atacar a peatones, comerciantes y usuarios del transporte público en el cruce con el bulevar Agustín Téllez Cruces.

La agresividad de los insectos provocó momentos de pánico entre quienes se encontraban en la zona. Comerciantes y transeúntes corrieron para resguardarse en los establecimientos cercanos, mientras varios negocios optaron por cerrar sus cortinas como medida preventiva.

Ninguna persona presentó reacciones alérgicas graves ni lesiones que comprometieran su vida. Cuartoscuro

Cuerpos de emergencia llegaron al auxilio

Elementos de Bomberos, Protección Civil y paramédicos acudieron al lugar para controlar la emergencia, atender a los lesionados y realizar maniobras especializadas para neutralizar y retirar los restos del panal.

Como parte del operativo, agentes de la Policía Vial cerraron por completo la circulación sobre el bulevar Antonio Madrazo, en dirección al bulevar Las Torres, con el objetivo de evitar nuevos incidentes.

Tras la valoración médica de las personas afectadas, las autoridades informaron que ninguna presentó reacciones alérgicas graves ni lesiones que comprometieran su vida.

Después de aproximadamente dos horas de labores, el área fue declarada segura, el tránsito vehicular se restableció y la actividad comercial volvió a la normalidad. Mientras tanto, las autoridades mantienen las investigaciones para determinar qué provocó el desprendimiento del enjambre.