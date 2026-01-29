Ataque con bombas molotov destruye restaurante El Calamar en Coatzacoalcos

Un ataque con bombas molotov provocado por sujetos desconocidos consumió este jueves el restaurante "El Calamar", ubicado en la zona del malecón costero del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.

El incidente se registró aproximadamente a las 13:40 horas en el establecimiento situado en la colonia Paraíso-Las Palmas, entre las calles José Luis Cuevas y Avenida Las Palmas. Según el reporte de las corporaciones de seguridad, dos hombres a bordo de una motocicleta arribaron al sitio, colocaron una manta con mensajes de amenaza y lanzaron los artefactos incendiarios contra la estructura de palma.

Debido al material inflamable de la techumbre, el fuego se propagó en cuestión de minutos. Pese a la magnitud del siniestro, las autoridades locales confirmaron que no se reportaron personas lesionadas ni víctimas mortales, ya que el personal y los comensales lograron evacuar el inmueble de manera inmediata.

Despliegue de fuerzas federales y estatales

Al lugar arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil para sofocar las llamas, las cuales generaron una columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad. La zona fue acordonada por efectivos de la Secretaría de Marina (SEMAR), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, quienes implementaron un operativo de búsqueda en las colonias circundantes para localizar a los responsables.

Antecedentes de violencia en el malecón

Este evento representa el segundo siniestro que afecta al mismo negocio en un periodo menor a dos años. En mayo de 2024, el restaurante "El Calamar" sufrió daños totales tras un incendio que, en su momento, las autoridades atribuyeron a un posible cortocircuito. Sin embargo, aquel incidente coincidió con una serie de incendios en otros establecimientos similares, como "El Niltepecano", lo que derivó en quejas del sector restaurantero por la inseguridad en la franja costera.

La Fiscalía estatal informó la apertura de una carpeta de investigación bajo la línea de ataque doloso.

Comerciantes de la zona han manifestado anteriormente su preocupación ante el incremento de delitos como la extorsión y el cobro de piso, factores que han provocado el cierre definitivo de múltiples negocios en Coatzacoalcos durante el último trienio.

