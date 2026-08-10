Gobierno federal y Edomex coordinan proyectos prioritarios para la Zona Oriente mexiquense

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, sostuvo una mesa de trabajo para revisar las acciones del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México.

Lo anterior, en coordinación con la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez Álvarez, y ediles de diez municipios de la demarcación.

El encuentro tuvo como objetivo dar seguimiento a la cartera de obras e intervenciones sociales diseñadas por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum para revertir la brecha de desigualdad urbana y social en los municipios del oriente del Valle de México.

Durante la reunión se revisaron los proyectos de agua potable, drenaje, movilidad y seguridad pública que se ejecutan en las demarcaciones con mayor densidad poblacional de la entidad.

En la mesa de evaluación participaron las presidentas y presidentes municipales de: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco Solidaridad

A través de sus redes sociaes, la secretaria de Gobernación destacó que la suma de esfuerzos entre la federación, el estado y los municipios es fundamental para acelerar las soluciones a las problemáticas complejas que afectan a millones de familias mexiquenses.

El Plan Integral para la Zona Oriente contempla intervenciones prioritarias en movilidad masiva, saneamiento hídrico, pavimentación y reforzamiento de la seguridad territorial en los municipios colindantes con la Ciudad de México.