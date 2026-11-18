Hombres armados atacaron a elementos de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado en el municipio de Taxco, en un filtro de seguridad instalado sobre la avenida principal.

El ataque se registró alrededor de las 5 de la tarde sobre la avenida Pedro Mártir, frente a las instalaciones de la agencia del Ministerio Público.

La Fiscalía General del Estado informó, a través de un comunicado, que los delincuentes dispararon desde un vehículo en movimiento contra los elementos de la Policía Ministerial. En el ataque no resultó ningún agente lesionado.

Recogen 12 casquillos tras la agresión

En el lugar de los hechos se contabilizaron alrededor de 12 casquillos percutidos que fueron levantados por peritos de la Fiscalía para la integración de la carpeta de investigación.

Según los registros oficiales del mapa delictivo de Guerrero, en Taxco opera una célula de La Familia Michoacana, a quien la Fiscalía General del Estado le ha decomisado dos bodegas en los últimos tres meses con miles de productos que son comercializados en el municipio y sus comunidades por el grupo criminal.

*mcam