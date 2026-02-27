Atacan a policías en Coquimatlán, Colima; hay un muerto y un auto incendiado

En Coquimatlán, Colima, se registró un enfrentamiento luego de que sujetos armados atacaran a elementos de la Policía Estatal durante la mañana de este viernes, lo que dejó el saldo de muerto y un lesionado, confirmó el recién nombrado secretario de Seguridad, el teniente Fabián Ricardo Gómez Calcáneo.

Fuerzas estatales desplegaron un operativo luego del ataque contra sus dos compañeros, lo que generó una persecución y enfrentamiento que se extendió hasta la salida para la comunidad de El Chical. Los civiles armados accionaron sus armas durante su escape e incluso incendiaron un vehículo pasando las vías del tren, por lo que hasta el lugar llegaron bomberos y elementos de Protección Civil para sofocar el fuego.

La zona fue acordonada por elementos de la Fiscalía de Colima, quienes resguardan el lugar, mientras peritos recaban las pruebas e indicios para integrarlos a la carpeta de investigación que se abrió por estos hechos. En el lugar hay un fuerte operativo integrado por elementos estatales, de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional.

Muere agente tras ataque en Coquimatlán

Tras el ataque contra una unidad de la Policía Estatal un agente falleció en el lugar, mientras que su compañera resultó herida de gravedad, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Hasta ahora, las autoridades de Colima no han dado a conocer la identidad del agente que fue asesinado. Trascendió que durante el enfrentamiento con civiles armados hubo personas lesionadas, pero hasta ahora no se han dado a conocer más detalles por parte del gobierno del estado.

"Les vamos a rajar la madre": mando de Colima

Tras la agresión a elementos de la Policía Estatal que dejó un agente muerto, el secretario de Seguridad del estado, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, afirmó que están trabajando en la investigación para dar con los responsables y advirtió "les vamos a rajar la madre".

“Fue agredida una compañera nuestra y fue agredido un compañero nuestro y estamos trabajando. Les pedimos comprensión y tiempo. Estamos trabajando en la investigación, estamos desplegando -como ustedes pueden ver- el helicóptero y toda la fuerza del estado. No vamos a permitir que sigan marcando estos sujetos ningún tipo de agresión, se acabó… les vamos a rajar la madre”, dijo el secretario de Seguridad a medios de comunicación en el estado en el lugar de los hechos.

vjcm