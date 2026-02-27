Profepa multa con más de 18 millones de pesos a municipios de Veracruz por desacato ambiental

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso una sanción superior a 18 millones de pesos a los ayuntamientos de Minatitlán y Cosoleacaque, tras confirmar que ambos municipios violaron sellos de clausura federal en el vertedero de Las Matas.

A pesar de la prohibición oficial dictada en septiembre de 2025, las autoridades municipales continuaron utilizando el predio como depósito de basura, ignorando las disposiciones de un relleno sanitario controlado y provocando daños a las obras de remediación financiadas con recursos públicos.

El terreno de Las Matas, ubicado estratégicamente entre Coatzacoalcos y Minatitlán, es considerado uno de los pasivos ambientales más críticos del sureste mexicano. La zona es particularmente vulnerable, ya que está atravesada por ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), líneas de alta tensión y áreas de humedales.

Irregularidades y daño patrimonial

Según el comunicado de Profepa, las irregularidades detectadas incluyen:

Falta de control de lixiviados y biogás .

. Elevado riesgo de incendios.

Posible contaminación de mantos acuíferos.

Incumplimiento de la reducción del 30 por ciento en el ingreso de desechos.

Vista aérea del predio de Las Matas, en el sur de Veracruz, donde se observa el área del antiguo tiradero junto a las obras de acondicionamiento para el nuevo esquema de manejo y confinamiento de residuos. Excélsior

También se reportó el deterioro de infraestructura pública, al calificar la operación clandestina como un daño patrimonial.

Mientras el municipio de Coatzacoalcos inició la transición hacia un nuevo esquema de manejo de residuos con apoyo de Banobras, Minatitlán y Cosoleacaque mantuvieron el vertido de basura en el sitio clausurado durante al menos seis meses adicionales.

La sanción económica, por 18 millones 102 mil 400 pesos, fue dirigida al organismo intermunicipal SIGIRES, operador del sitio. La dependencia federal subrayó que no habrá más prórrogas: los municipios están obligados a cumplir con el Plan de Trabajo 2026, que exige el cierre definitivo y la remediación total del suelo.

Los municipios están obligados a garantizar un manejo adecuado de los residuos y a buscar alternativas temporales mientras se concreta una solución definitiva”, sentenció la autoridad ambiental. Daños potenciales a la salud en comunidades cercanas

Las comunidades asentadas alrededor de Las Matas enfrentan riesgos directos a su salud debido a la exposición prolongada a lixiviados, biogás, humo por quema clandestina y vectores asociados a la descomposición de residuos.

Organizaciones ambientales y especialistas han advertido que la operación irregular del sitio no solo agrava la contaminación del aire y del suelo, sino que prolonga un escenario de riesgo sanitario para miles de habitantes que viven a menos de cinco kilómetros del tiradero.

Entre los efectos más frecuentes documentados por especialistas en salud ambiental se encuentran:

Afecciones respiratorias por inhalación de metano, dióxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles y partículas suspendidas. Agravamiento de enfermedades preexistentes. Problemas gastrointestinales y dermatológicos por contacto con agua o suelos contaminados.

Los lixiviados pueden contener bacterias, metales pesados y sustancias tóxicas, además de favorecer la proliferación de moscas, mosquitos y roedores.

Población en el anillo de riesgo

Los expertos alertan que este vertedero representa un riesgo elevado para población infantil y adultos mayores, más expuestos a intoxicaciones, alergias severas y afectaciones crónicas por exposición continua.

Además, existe peligro para la población en general ante la posible contaminación de pozos y cuerpos de agua por filtraciones que podrían comprometer el consumo humano y el uso doméstico en colonias y ejidos cercanos.

Se estima que entre 60 mil y 120 mil personas viven en colonias ubicadas dentro del anillo de riesgo ambiental y sanitario generado por el vertedero de Las Matas, según la distribución poblacional de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque. Estas tres ciudades suman más de 600 mil habitantes en total, de acuerdo con el Censo 2020 del INEGI, y una franja significativa de esa población reside en zonas bajas, humedales o corredores urbanos directamente expuestos a lixiviados, biogás, fauna carroñera y contaminación acumulada por más de dos décadas.

Las áreas más afectadas se concentran en:

Colonias del poniente y noroeste de Coatzacoalcos: Ciudad Olmeca, Puerto Esmeralda, Lomas de Barrillas, Las Barrillas .

. Comunidades cercanas al Aeropuerto de Minatitlán y al corredor de la Transístmica: Las Matas, Insurgentes Norte, Nueva Mina .

. Zonas bajas de Cosoleacaque: Barrio Tercero, Díaz Ordaz, Veracruz, Los Mangos, Coacotla.

Todas estas localidades comparten un mismo patrón: asentamientos colindantes con humedales, suelos saturados o rutas de acceso al tiradero, lo que las coloca en exposición constante a contaminantes que siguen presentes incluso después de la clausura del sitio.

«pev»