ASF llevará al Tribunal Administrativo transa en el examen de ingreso a la UNAM

La Auditoría Superior de la Federación turnará al Tribunal Federal de Justicia Administrativa las responsabilidades de servidores públicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que habrían incurrido en irregularidades u omisiones relacionadas con el proceso de aplicación del examen de ingreso a la máxima casa de estudios, vía remota, y que presentó irregularidades, informó el titular del órgano fiscalizador, Aureliano Hernández Palacios Cardel.

Reveló que la ASF “logró el aseguramiento precautorio de repositorios de información y de los servidores informáticos de la empresa prestadora del servicio”, —la plataforma tecnológica Territorium Life, S.A.P.I. de C.V., de Carlos Guillermo Elizondo Ancer.

El aseguramiento se logró “con un mecanismo jurídico innovador, con el fin de conservar pruebas fundamentales para la investigación", precisó el auditor superior, al presentar los informes individuales de la Cuenta Pública 2025 ante comisiones unidas de la Cámara de Diputados.

"El mensaje es claro: la suscripción de un contrato gubernamental es una corresponsabilidad en la prestación de un servicio público, quien lo firma asume una obligación ante la ciudadanía y el Estado mexicano", recalcó, al referirse al escándalo por el fraude en el Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 de la UNAM, durante la primera aplicación del examen en línea a gran escala, y dirigido a más de 158 mil aspirantes.

En conferencia posterior, el auditor destacó que la investigación contó con la colaboración de las autoridades universitarias e incluso señaló que el propio rector, Leonardo Lomelí Vanegas, solicitó la intervención de la ASF para esclarecer lo ocurrido.

Como resultado de las indagatorias, dijo, se identificaron posibles responsabilidades administrativas que serán canalizadas al tribunal correspondiente, a fin de que determine las sanciones que procedan contra los funcionarios de la UNAM involucrados.

"Con esto, el mensaje es claro: la suscripción de un contrato gubernamental es una corresponsabilidad en la prestación de un servicio público, quien lo firma asume una obligación ante la ciudadanía y el Estado mexicano", recalcó.

El proceso de selección vía remota presentó fallas técnicas, operativas y casos de fraude con inteligencia artificial y se ha convertido “en uno de los más representativos de las investigaciones realizadas durante los últimos seis meses”, en la Auditoría Superior de la Federación, debido a las implicaciones que tiene para miles de jóvenes que buscan ingresar a la universidad, afirmó.

Un total de 158 mil 712 aspirantes resultaron afectados y puestos en entredicho tras la aplicación del examen en línea, en mayo y junio de 2026, lo que llevó a la universidad a suspender el proceso, anular miles de pruebas y convocar a una prueba presencial de control.

Ante los inconvenientes para los aspirantes, Hernández Palacios dijo que “no se puede permitir que haya empresas que nos vendan espejitos a todos los servidores públicos”.

Indicó que la información del avance del proceso se dará a conocer más adelante, “cuidando el debido proceso”.