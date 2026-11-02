Procedimiento del OIC buscó infundir miedo a consejeros del INE: Dania Ravel

La exconsejera del INE Dania Ravel advierte que el procedimiento que el Órgano Interno de Control (OIC) abrió en su contra y la de otros cinco compañeros buscó infundir miedo y enviar el mensaje de que, si tomaban decisiones que molestaran al poder en turno, enfrentarían consecuencias personales.

Al relatar cuál fue el momento más complejo que afrontó como integrante del árbitro electoral federal, la también exconsejera de la CDMX cuestiona el hecho de que el OIC del INE, a cargo de Víctor Hugo Cervantes Contreras, hubiera participado en un acto de presión política.

En el libro Habitar el poder, editado por el Instituto Electoral del Estado de Coahuila (IEEC), Dania Ravel alerta sobre los riesgos que enfrenta la autonomía y la independencia de los consejeros electorales cuando un organismo de carácter administrativo pretende imponer la visión de la fuerza política predominante.

“Si bien el diseño institucional busca que el propio INE sea fiscalizado y que las conductas de sus servidores públicos puedan ser revisadas por un OIC autónomo e independiente de la Institución, lo cual es necesario y hasta benéfico, también debemos reparar en que en contextos donde se busca imponer una decisión y predomina una fuerza política en el Poder Legislativo, también puede producir un incentivo negativo, que el control administrativo sea percibido o utilizado, como un mecanismo indirecto de control”, plantea la exconsejera electoral.

Explica Ravel en su colaboración que el simple hecho de que se haya dado entrada a la queja de un representante de partido por el voto de los consejeros sobre la revocación de mandato, en 2021, “implica que las personas servidoras públicas tengan que destinar parte de su tiempo a su defensa jurídica”.

Comenta que “si se llega a emitir una sanción por este caso, el precedente se vuelve aún más grave porque el mensaje que se envía a las personas servidoras públicas es que, si se toman decisiones que no gustan al poder en turno, aunque estén apegadas a derecho, habrá consecuencias que les afecten de manera directa y personal”.

Narra la exfuncionaria del INE que el recurso del OIC ocurrió en septiembre de 2025, casi cuatro años después del voto que ella y sus compañeros emitieron para posponer temporalmente algunas de las actividades relativas al proceso de revocación de mandato, ante la insuficiencia presupuestal que enfrentaba el Instituto debido al recorte presupuestal aprobado por la Cámara de Diputados por 4 mil 913 millones de pesos.

Cervantes Contreras fue nombrado por esa Cámara el 10 de diciembre de 2024. Nueve meses después actuó en contra de Ravel, Rivera y Zavala.

“La sustanciación de este proceso administrativo recae en un órgano cuyo titular es designado por la Cámara de Diputaciones (...) Recordemos que quien presentó la queja era el Presidente de la Mesa Directiva de esa misma Cámara, entonces, ¿podemos tener certeza de que la investigación y sustanciación del procedimiento se lleva a cabo de manera imparcial?”, cuestiona Ravel en el libro, en el que participan 15 autoras (legisladoras, exgobernadoras, funcionarias del sistema electoral, activistas, académicas y una ministra).

Enfatiza la exfuncionaria electoral que, en el caso impugnado por el legislador morenista, “no hay ningún indicio de que las personas denunciadas hubiéramos realizado algún acto ilícito”.