Hallan a pareja ejecutada en zona de cultivo en Hidalgo

Los cuerpos de un hombre y una mujer, ambos con impactos de arma de fuego y huellas de violencia, fueron encontrados en una zona de cultivo del municipio de Tezontepec de Aldama.

El descubrimiento ocurrió en el paraje conocido como La Cantera, en las inmediaciones del cerro del Xicuco, donde el hallazgo de las dos personas movilizó a elementos de seguridad pública.

Al arribar al sitio, los uniformados localizaron a las víctimas, quienes presentaban lesiones aparentemente provocadas por proyectiles de arma de fuego. Ninguna había sido identificada hasta el momento.

Como características para su reconocimiento, se informó que el hombre vestía pantalón de mezclilla negro, sudadera azul y tenis negros con naranja, mientras que la mujer llevaba pantalón de mezclilla azul, blusa negra y un top blanco.

La zona fue acordonada para preservar los indicios y permitir la intervención de personal ministerial y pericial, encargado de realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de ambos cuerpos.

La autoridad investigadora inició las indagatorias para establecer la identidad de las víctimas, esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar quiénes estarían detrás de este doble homicidio.