Nuevo León consolida un sistema hídrico más fuerte y eficiente

A partir de una estrategia impulsada por la administración del Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, Nuevo León se encuentra consolidado como el líder nacional en servicios de agua potable y saneamiento.

De acuerdo con informes presentados, el estado registra una cobertura de agua potable de 99.6 por ciento y de alcantarillado de 98.6 por ciento, aunado a esto se encuentra en los primeros lugares nacionales en tratamiento de aguas residuales y calidad de agua.

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Infraestructura para ampliar el sistema hídrico

El gobernador Samuel García recalca que las obras “el Acueducto El Cuchillo II” y la “Presa León” han brindado mayor flexibilidad a la operación del sistema. Además, estos proyectos han ampliado la conducción y el almacenamiento del agua en Nuevo León.

“Las grandes obras, particularmente El Cuchillo II, nos da una gran redundancia y flexibilidad operativa. Tenemos ahora una mayor capacidad para traer agua a la ciudad. La Presa León nos aumenta considerablemente nuestra capacidad de almacenamiento”, puntualizó.

La suma de estas acciones permite aprovechar mejor el agua disponible, mejorar la operación de la red y contar con infraestructura preparada para acompañar el crecimiento del estado y atender los retos hídricos de los próximos años. Especial

Por su parte, Eduardo Ortegón Williamson, director general de Agua y Drenaje de Monterrey, subrayó la importancia de El Cuchillo II como una de las obras más representativas de la actual administración, mientras que la Presa León representa una nueva fuente para el estado.

“Este gobierno ha hecho muchísimas cosas desde el punto de vista de infraestructura, y una de las más representativas es el Acueducto El Cuchillo II son casi 100 kilómetros de longitud, 84 pulgadas de diámetro, y puede traer a la ciudad 6000 litros por segundo adicionales”, mencionó Eduardo Ortegón.

Innovación en saneamiento y atención

Asimismo, se recalcó que la incorporación de tecnología se extiende a los procesos de saneamiento. Permitiendo que transportistas de grasas y aceites incorporados al esquema utilicen el sistema Manifiesto Digital, una herramienta que permite dar seguimiento al traslado y disposición final de residuos líquidos mediante geolocalización, evidencia fotográfica y registros electrónicos, permitiendo fortalecer el control y la trazabilidad de estos materiales.

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Resultados que consolidan el liderazgo nacional de Nuevo León

Para finalizar, Eduardo Ortegón Williamson, indicó que el sistema hídrico de Nuevo León combina nuevas herramientas de medición, control, eficiencia e innovación. Además, recalcó que se siente orgulloso de la posición que actualmente ocupa el estado en materia de agua y saneamiento.