Visitan a sus ‘muertitos’ en el panteón y terminan dentro de la tumba

Esta celebración de Día de Muertos, durante el recorrido que realizaron las familias a panteones de Nuevo León para visitar las tumbas de sus difuntos, dos mujeres cayeron a fosas de hasta tres metros de profundidad.

Mujer cae en fosa de panteón durante celebración de Día de Muertos Foto: PC de Nuevo León

Una mujer cayó al interior de una tumba de aproximadamente tres metros de profundidad en un panteón del municipio de Linares, al sur de Nuevo León.

Mujer cae en fosa de panteón durante celebración de Día de Muertos Foto: PC de Nuevo León

De acuerdo con el reporte emitido por Protección Civil de Nuevo León, al lugar llegaron rescatistas de la instancia municipal, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes implementaron un sistema de cuerdas para extraer a la mujer.

Mujer cae en fosa de panteón durante celebración de Día de Muertos Foto: PC de Nuevo León

Gracias a la pronta respuesta de los elementos, la mujer fue puesta en una zona segura y, posteriormente, fue llevada a un hospital del municipio de Linares para recibir atención médica más especializada.

Mujer cae en fosa de panteón durante celebración de Día de Muertos Foto: PC de Nuevo León

Al lugar llegaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, de Linares, Bomberos de Nuevo León y de la Cruz Roja.

Mujer cae en fosa de panteón durante celebración de Día de Muertos Foto: PC de Nuevo León

También en Guadalupe terminan dentro de la tumba

Otro caso similar tuvo lugar en Guadalupe, Nuevo León, una persona cayó al interior de una tumba durante este domingo 1 de noviembre, en el marco de las celebraciones por el Día de Muertos.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el incidente fue reportado alrededor de las 12:07 horas, en un panteón ubicado en el cruce de la avenida El Paraíso y Valle de Coral, en la colonia La Rosita.

Tras recibir el reporte, elementos de Protección Civil estatal y municipal acudieron al lugar para brindar atención a la persona afectada.

Según la información proporcionada por los cuerpos de auxilio, la persona fue atendida en el sitio y posteriormente se trasladó por sus propios medios.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado las circunstancias en las que ocurrió la caída, la profundidad de la tumba ni las posibles lesiones que presentó la persona.

En la atención del incidente participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, a bordo de la unidad 05, así como personal de Protección Civil de Guadalupe.

Las autoridades señalaron que se encuentra pendiente la ampliación de información sobre este hecho.