Asesinan a mujer frente a un menor de edad en Tuxpan, Veracruz

Una mujer fue asesinada este viernes tras un ataque directo perpetrado por sujetos armados en las inmediaciones de la colonia Rafael Hernández Ochoa, en el municipio de Tuxpan, Veracruz.

De acuerdo con los reportes policiales, la víctima, identificada de manera preliminar como Denisse Alexa "N", de aproximadamente 30 años de edad, circulaba a bordo de un vehículo compacto color blanco entre las calles Uno y Dos de la citada demarcación. Los agresores interceptaron la unidad y obligaron a la mujer a descender del vehículo antes de accionar sus armas de fuego en repetidas ocasiones.

Durante la agresión, se confirmó la presencia de un menor de edad que acompañaba a la víctima. El infante resultó ileso físicamente del ataque, aunque fue atendido por crisis nerviosa por los servicios de emergencia que arribaron al lugar de los hechos.

Despliegue de seguridad en la zona norte

Tras las detonaciones, elementos de la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Ejército Mexicano establecieron un perímetro de seguridad para preservar la escena del crimen. Pese a que se implementó un "Código Rojo" y un operativo de búsqueda en las salidas del municipio, las autoridades no reportaron personas detenidas vinculadas con este homicidio.

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento de indicios balísticos y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo). Por su parte, el menor de edad quedó bajo el resguardo de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, siguiendo los protocolos de asistencia para víctimas indirectas de delitos de alto impacto.

Ola de violencia en Veracruz

Este incidente se suma a una serie de hechos delictivos que han afectado la región norte de Veracruz durante el primer mes de 2026. La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas ha iniciado la carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio, a fin de determinar si existían amenazas previas o un entorno de violencia de género que precediera al ataque.

La frecuencia de ataques armados en zonas residenciales de Tuxpan ha generado alertas entre la población civil, quienes demandan un reforzamiento de la estrategia de seguridad estatal ante la operatividad de grupos delictivos en el corredor que conecta con el puerto y la zona industrial.

