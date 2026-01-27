¿Asesinaron a “Chuponcito” en Playa del Carmen? Esto sabemos

Violencia extrema sacudió a vecinos de la colonia In House, donde un hombre identificado con el alias de “El Chuponcito” fue ejecutado a balazos y posteriormente quedó atrapado en un incendio provocado dentro de su propia vivienda, durante la madrugada del domingo 25 de enero de 2026.

Con este crimen, la cifra de homicidios dolosos en Playa del Carmen ascendió a ocho en lo que va del año, de acuerdo con registros policiales locales.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 05:00 horas, cuando sujetos desconocidos irrumpieron en el departamento de la víctima, ubicado a una calle de la intersección de la avenida Benito Juárez con una vialidad sin nombre.

Según reportes preliminares de la Policía Municipal, los agresores abrieron fuego sin mediar palabra, impactando al hombre —de aproximadamente 40 años de edad— en cinco ocasiones, principalmente en el tórax y extremidades inferiores.

Posteriormente, los atacantes incendiaron el inmueble, presuntamente mediante artefactos incendiarios, y huyeron del lugar.

Intento de salvarse, pero..

El fuego se propagó rápidamente dentro del domicilio y alcanzó un vehículo blanco estacionado en el sitio. A pesar de las heridas por arma de fuego, la víctima intentó salir del inmueble, pero fue alcanzada por las llamas.

Paramédicos lograron encontrarlo aún con vida y lo trasladaron de urgencia al Hospital General, donde se confirmó que presentaba quemaduras de tercer grado en aproximadamente el 90% del cuerpo.

Minutos después de su ingreso al área de urgencias, personal médico confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Este homicidio se suma a una semana marcada por la violencia en el municipio.

8 ejecuciones registradas en Playa del Carmen en lo que va de 2026

registradas en Playa del Carmen en lo que va de 5 homicidios cometidos solo en la última semana

3 ataques ocurridos en la colonia In House , considerada ya un foco rojo de inseguridad

Las cifras refuerzan la preocupación por el incremento de homicidios dolosos en zonas habitacionales.

Operativo de seguridad e investigación en curso

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona, mientras que el Cuerpo de Bomberos sofocó las llamas que consumieron la vivienda y el vehículo.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) realizó el levantamiento de indicios, integró la carpeta de investigación correspondiente y mantiene abiertas varias líneas de indagación para identificar a los responsables.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas. Vecinos del sector indicaron a las autoridades que no observaron ni escucharon nada, una constante atribuida al temor a represalias.

