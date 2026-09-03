Inaugura secretario Velasco la 14ª edición de la Feria del Libro de Relaciones Internacionales

La política exterior mexicana se sostiene en principios de plena vigencia como la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza, la igualdad soberana de los Estados y el respeto al derecho internacional, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez.

Al inaugurar la 14ª edición de la Feria del Libro de Relaciones Internacionales, en la sede del Instituto Matías Romero (IMR), dedicada este año a reflexionar sobre la diplomacia ante la fuerza en un mundo convulso, el canciller Velasco Álvarez destacó que bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, México ejerce una diplomacia de principios y de resultados.

Aclaró que no se trata de una postura reciente, sino de una tradición probada en los momentos más álgidos de la historia contemporánea, que ha optado siempre por el derecho frente a la fuerza y ha mostrado que la congruencia sostenida en el tiempo no es una virtud declarativa, sino un activo.

Un país que responde igual ante casos semejantes se vuelve previsible, y la previsibilidad es capital diplomático”, subrayó.

En ese sentido, el secretario Velasco remarcó también que “cuando la desconfianza sustituye al diálogo, la diplomacia se vuelve aún más necesaria, pues mantiene abiertos los canales de comunicación, evita errores de cálculo que pueden escalar un conflicto y protege a la población civil”, reportó la SER en un comunicado.