Evelyn Salgado transforma Tierra Colorada con más de 70 MDP en obras y acciones

Con una inversión que supera los 70 millones de pesos en proyectos de infraestructura carretera, educación, salud, caminos rurales y agua potable, el Gobierno de Guerrero transforma el bienestar social del municipio de Juan R. Escudero. Como parte central de estos rubros, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda inauguró la rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable de Tierra Colorada, obra en la que se destinaron 15.74 millones de pesos de origen estatal para beneficiar directamente a más de 9 mil 800 habitantes, logrando incrementar en un 50 por ciento la captación y suministro del recurso hídrico a la cabecera municipal.

Durante el acto oficial, la mandataria guerrerense subrayó la orientación social de los recursos al señalar que “son obras que el pueblo pide y nosotros obedecemos y cumplimos realizando esas obras. Estos son los resultados de administrar los recursos públicos con honestidad y responsabilidad. Las obras se tienen que hacer con buenos materiales y que duren para muchos años”. La sustitución integral del equipo hidráulico permitió elevar la cobertura actual de agua al 90 por ciento, con la proyección de alcanzar el 100 por ciento de abasto este mismo año mediante la construcción de una nueva línea de conducción hacia la colonia Jardín.

Las acciones gubernamentales ejecutadas en el periodo 2021-2026 contemplan también 17 millones de pesos canalizados a la infraestructura educativa de diez escuelas locales en favor de más de 2 mil estudiantes, además de 38 millones de pesos asignados a pavimentaciones, espacios deportivos y vialidades rurales. Adicionalmente, el sector carretero suma 26 millones de pesos en diversas obras durante 2026 y 10 millones de pesos destinados a la vía Tierra Colorada-El Terrero-Tabacal. A la par del desarrollo urbano, la administración estatal realiza gestiones ante la federación para apoyar a los productores agrícolas locales, cuya producción depende en un 80 por ciento del temporal frente a los efectos severos de la sequía.