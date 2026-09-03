Ejecutan a maestra al salir de su casa

Una mujer, identificada como maestra y empleada del ayuntamiento de Escuinapa, fue asesinada a balazos al momento que intentaba salir de su domicilio, ubicado en la colonia centro.

Se trata de Carolina “N”, de 39 años de edad, maestra de educación especial y jefa del Departamento de Bienes Patrimoniales en el municipio de Escuinapa, al sur de Sinaloa.

De acuerdo a los primeros reportes, la mujer pretendía salir de su vivienda a bordo de un automóvil compacto, cuando fue atacada por sujetos desconocido, quienes le dispararon en repetidas ocasiones. Carolina intentó regresar a su casa, pero quedo sin vida dentro de la unidad, estacionada en la cochera.

Vecinos del sector dieron aviso a las autoridades, pero al llegar al domicilio, encontraron el automóvil encendido con el cuerpo de la mujer en su interior, sin poder hacer nada para reanimarla.

Después de confirmarse su muerte, acudieron peritos de la Fiscalía General del Estado, para realizar las primeras diligencias en el sitio. Al concluir los trabajos periciales, se retiraron sin dar a conocer mayores detalles de lo ocurrido.

En lo que va del mes, han sido asesinadas cuatro mujeres: dos en Escuinapa, una en Culiacán, y otra en Mazatlán. Sin embargo, unas 29 fueron asesinadas o localizadas sin vida en agosto, la mayoría en los municipios al sur del estado.