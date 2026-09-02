Aseguran arsenal en El Oro, Durango

Mediante recorridos de patrullaje y vigilancia el gabinete de seguridad aseguro armas, cartuchos, cargadores y narcóticos en el municipio de El Oro, Durango.

Las Comandancias de la III Región Militar y de la Décima Zona Militar dieron a conocer que el pasado 27 de agosto del presente año elementos de la Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como Fiscalía General de la República (FGR), realizaron el despliegue táctico con patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres.

En la acción aseguraron 39 armas, 13 de ellas largas y 26 cortas, además de 3 armas de aire comprimido.

También mil 482 cartuchos, 63 cargadores, 700 gramos de una sustancia con las características propias de la metanfetamina, 15 dosis de un polvo blanco con las características de la cocaína, 64 dosis de posible mariguana.

Además de un vehículo y equipo táctico. Lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes.