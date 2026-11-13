Aseguran 149 kilos de 'meta' en Sinaloa; golpe de 40 mdp al crimen organizado

Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales permitió el aseguramiento de 149 kilogramos de una sustancia con características similares a la metanfetamina, cuyo valor estimado en el mercado ilícito asciende a 40.3 millones de pesos.

En las acciones participaron efectivos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, quienes realizaron recorridos de reconocimiento terrestre apoyados con un dron para identificar posibles actividades delictivas.

Durante el despliegue, los uniformados localizaron la sustancia química y aseguraron un vehículo presuntamente relacionado con los hechos.

De acuerdo con información militar, el decomiso representa una afectación económica para las estructuras criminales dedicadas a la producción y distribución de drogas sintéticas, además de impedir que el cargamento llegue al mercado ilegal.

Durante la actual administración federal, las operaciones del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional han permitido asegurar 138 mil 510 kilogramos de metanfetamina y 53 mil 837 vehículos vinculados con distintos operativos.

Tanto la sustancia como la unidad quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, donde se realizarán los dictámenes periciales correspondientes para confirmar la composición del material asegurado y continuar con las investigaciones.

Las autoridades militares señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad desplegada en Sinaloa para combatir las actividades de la delincuencia organizada y recuperar las condiciones de tranquilidad en la entidad.