Otro asalto a combi; ahora se llevaron hasta a los pasajeros

Tres sujetos armados asaltaron de manera violenta una combi de pasajeros en la comunidad Santa Úrsula Zimatépec, en el municipio de Apizaco, Tlaxcala.

Los primeros reportes indican que al menos tres sujetos armados, quienes se hicieron pasar por pasajeros, despojaron de sus pertenencias a los tripulantes de la unidad.

El chófer y el copiloto aprovecharon el descuido de los asaltantes para bajar de la unidad y escapar del lugar. Los sujetos armados tomaron el control de la unidad y se desplazaron por un camino sin salida, motivo por el que quedaron atrapados entre terrenos de labor.

Pasajeros de combi que sujetos armados asaltaron en Tlaxcala Foto: Especial

Al verse acorralados y ver qué la policía iba hacia el lugar, los asaltantes se bajaron de la combi y huyeron entre la maleza, dejando a los pasajeros en la unidad.

Al lugar arribaron elementos de la municipal quienes auxiliaron a los pasajeros; tras los hechos, algunos de los pasajeros presentaron crisis nerviosa, pero ninguno resultó lesionado.

La policía desplegó un operativo de búsqueda en la zona, pero los delincuentes lograron escapar.

Combi que sujetos armados asaltaron en Tlaxcala Foto: Especial

Caen dos por robar un vehículo e intentar venderlo al dueño

Por ABC Noticias

En Apodaca, Nuevo León, dos hombres fueron detenidos por vender un automóvil que presuntamente habían robado desde hace un mes.

De acuerdo con el reporte emitido por la Fiscalía General de Justicia, la detención tuvo lugar este domingo 15 de marzo en el estacionamiento de un centro comercial ubicado sobre la avenida Gaspar Castaño, en la colonia Las Margaritas, en el citado municipio.

La detención de los dos hombres ocurrió a manos del grupo denominado Halcón de la Agencia Estatal de Investigaciones y, de acuerdo, con el reporte emitido por la autoridad, la detención se dio gracias al apoyo de un denunciante.

Se informó que, previamente, el denunciante había reportado el robo de un vehículo marca MG, modelo MG5, en color rojo. El robo se cometió hace un mes mientras se encontraba estacionado en la vía pública.

Tras sufrir este robo, el denunciante informó que, a través de redes sociales, se dio cuenta que un vehículo con características similares se encontraba en venta, por lo que contactó al usuario que estaba negociándolo y concretó una cita con él en el estacionamiento de un centro comercial en Apodaca.

La fecha se llegó y el denunciante arribó al punto acompañado de agentes encubiertos. Cuando el denunciante vio el automóvil comprobó que efectivamente, este vehículo era el mismo que le habían robado un mes antes.

Los detectives corroboraron esto mediante la consulta de códigos de serie en base datos, por lo que al encontrarse frente a un delito y de los delincuentes, lo detectives procedieron a su detención.

Los hombres fueron identificados como Yamil “N”, de 26 años, y Antonio “N”, de 35 años. Ambos quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público especializado en robo de vehículo.

Ambos hombres deberán esperar a que se aclare su situación jurídica, mediante la investigación correspondiente.

jcp