Asaltan a abuelita y la despojan de 350 mil pesos en Nuevo León

Una abuelita fue víctima de un asalto en el municipio de Apodaca, Nuevo León, luego de que tres hombres irrumpieron en su domicilio y la despojaron de 350 mil pesos en efectivo bajo amenazas con armas blancas.

La afectada fue identificada como Margarita Gallegos García, de 72 años de edad, quien, de acuerdo con las primeras investigaciones, permanecía en su vivienda ubicada sobre la calle Moisés Sáenz Garza número 4045, en la colonia Praderas de Agua Fría, cuando ocurrieron los hechos, de acuerdo a ABC Noticias.

En su declaración ante las autoridades, la mujer relató que tres hombres ingresaron de forma violenta al inmueble alrededor de las 5:00 horas y, tras amenazarla con armas blancas, le exigieron el dinero que tenía guardado en la vivienda.

Para obligarla a entregar el efectivo, los delincuentes la intimidaron durante varios minutos y, además de apoderarse del dinero, también le quitaron un teléfono celular.

La investigación establece que los agresores utilizaron distintos métodos para someter a la víctima.

Entre ellos, prendieron fuego a una almohada dentro de la vivienda y le arrojaron un líquido químico en el rostro con la intención de amedrentarla y obligarla a revelar dónde se encontraba el efectivo.

La mujer fue inmovilizada mientras los delincuentes recorrían el domicilio en busca de objetos de valor.

De acuerdo con la declaración de Margarita Gallegos, los responsables incluso intentaron llevarse material eléctrico del inmueble; sin embargo, abandonaron esos objetos antes de escapar.

Una vez que los hombres huyeron, la víctima logró liberarse por sus propios medios y pidió ayuda a una vecina, quien dio aviso a las autoridades.

Durante las primeras diligencias, los agentes investigadores localizaron diversos indicios en el domicilio, entre ellos fragmentos de cinta adhesiva de color café y gris, restos calcinados de una almohada y diversas impresiones de huellas que serán analizadas como parte de las investigaciones.

La mujer informó a los agentes ministeriales que el dinero robado correspondía a la venta reciente de un terreno ubicado en la colonia Cerritos de Agua Fría, operación por la que presuntamente había recibido alrededor de 400 mil pesos, de los cuales aún conservaba 350 mil en efectivo dentro de su vivienda.

Pese a la violencia ejercida durante el robo, las autoridades informaron que la adulta mayor no presentó lesiones físicas de consideración, aunque fue atendida tras la agresión y el impacto emocional derivado del ataque.

La Agencia Estatal de Investigaciones abrió una carpeta para identificar y localizar a los tres hombres que participaron en el asalto, quienes hasta el momento no han sido detenidos.