Golpean y asaltan a abuelita dentro de su propia casa en Tlaxcala

Hombres armados sorprenden a mujer de la tercera edad en su domicilio, la golpean y le roban un baúl con dinero producto de los ahorros de toda una vida y escrituras de su vivienda en el municipio de Ixtacuixtla, Tlaxcala.

Los hechos se registraron la tarde de este jueves cuando un grupo de hombres armados irrumpieron en la casa de la abuelita, quien fue identificada como Marina “N”, de 70 años, para despojarla de sus bienes y al oponer resistencia, los sujetos la sometieron y golpearon.

La hija de la víctima aseguró que el origen de este robo podría tratarse de una disputa familiar por una herencia y que está en pleito con familiares de doña Marina.

Al domicilio arribaron paramédicos de Protección Civil para estabilizar a la abuelita, quien debido a la gravedad de sus lesiones tuvo que ser trasladada de urgencia a la clínica del ISSSTE.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y policías municipales tomaron conocimiento del hecho para iniciar las indagatorias, sin que se reporten detenidos.