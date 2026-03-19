La Paz, Edomex, se prepara para prevenir inundaciones en temporada de lluvias

A fin de evitar afectaciones a la población durante la temporada de lluvias, se llevan a cabo trabajos preventivos en al menos 16 puntos considerados álgidos en el municipio de La Paz, Estado de México (Edomex), entre los que destacan la zona de Términos, Home Depot, Valle de los Reyes, atrás del Hospital Regional del IMSS, la Av. Puebla, lateral de la Línea A del Metro, así como los cinco vasos reguladores que provienen de la zona alta de Lomas de San Isidro y Lomas de San Sebastián.

La presidenta municipal, Martha Guerrero Sánchez, explicó que el Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS) La Paz y las direcciones generales de Obras Públicas e Infraestructura Urbana y de Servicios Públicos y Mejoramiento Urbano, de manera coordinada, llevan a cabo los trabajos de azolve y retiro de basura en barrancas y vasos reguladores del municipio, labores preventivas para mitigar las inundaciones en la próxima temporada de lluvias.

Trabajos en La Paz, Edomex. Especial

Recordó que el año pasado se registraron algunos problemas ocasionados por la acumulación de basura y lodo en zonas de riesgo, pese a realizarse trabajos de desazolve en puntos álgidos como los areneros y presas de gavión, donde se registra la acumulación de basura y lodo.

Sin embargo, para este año los trabajos preventivos comprenden la limpieza de la barranca del Muerto (presa de gavión), los vasos reguladores, barrancas y cañadas, iniciando hoy, y se prevé concluirlos en el mes de abril, con el objetivo de evitar el taponamiento y, por el contrario, darle mayor fluidez a las aguas broncas hacia los colectores.

Otras acciones en La Paz

Como parte de los trabajos preventivos, se labora con seis camiones de volteo, de los cuales cada uno carga en promedio entre 6 y 8 metros cúbicos de azolve, material que es llevado a terrenos donde no ocasione problemas de taponamiento, mientras que la basura es trasladada al tiro correspondiente. En algunos sitios se realizan trabajos de malacateo y se utilizan las unidades denominadas vactor —máquinas de presión-succión— para limpiar las redes de drenaje.

Trabajos en La Paz, Edomex. Especial

Entre otras acciones, se aplica el programa denominado “La basura que tiras hoy nos inunda mañana”, con el cual se busca prevenir posibles inundaciones en aquellos sitios que cada año ocasionan problemas en la temporada de lluvias. Con las labores preventivas, se limpiarán los areneros, brocales, bocas de tormenta y pozos de visita para recibir las aguas broncas de la zona alta del municipio.

Al mantener limpias las cañadas, barrancas y vasos reguladores, consideradas dentro del Atlas de Riesgo como bajadas de aguas broncas, se mejorará la circulación vehicular en vialidades importantes como carreteras, avenidas y calles de la localidad; sobre todo, se busca evitar afectaciones en viviendas”, apuntó.

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