Después de una travesía, arribaron al Zoológico de Guadalajara cuatro rinocerontes blancos

Tras realizar un recorrido de 10 mil kilómetros por tierra y aire desde Alemania y Francia, cuatro rinocerontes blancos (Ceratotherium simum), de una especie que forma parte de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), llegaron sanos y salvos al Zoológico Guadalajara para ser parte de un ambicioso programa de conservación y reproducción.

Las hembras Salma, de cinco años, y Moana, de 9 años, arribaron procedentes del Serengeti Park Hodenhagen, de Alemania; Lewa, de 4 años, se encontraba en el Safari de Peaugres, Francia, y el macho Wami, de 15 años, vivía en el Parc Zoologique de París, en Francia.

Los cuatro rinocerontes blancos que cruzaron el Océano Atlántico comenzarán ahora un periodo de cuarentena, valoración veterinaria y adaptación en las instalaciones que fueron especialmente acondicionadas para recibirlos.

El director del Zoológico Guadalajara, Luis Soto Rendón, explicó que la llegada de los cuatro rinocerontes es el resultado de más de un año de gestiones y de la colaboración internacional, en el marco del Programa Ex Situ de la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios (EAZA-EEP).

Destacó que la preparación de los espacios de alojamiento y adaptación inicial concluyó en tiempo y forma, además de que los equipos de medicina veterinaria, bienestar animal y cuidado animal se coordinaron con las autoridades federales y locales que participaron en el operativo de descarga en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, luego de que aterrizó el avión de carga del vuelo AF6720, que despegó el martes 20 de octubre del Aeropuerto Charles de Gaulle a las 11:22 de la noche, hora de París.

Por su parte, el doctor David Espinosa Avilés, director de Medicina y Bienestar Animal del Zoológico Guadalajara, detalló que para lograr esta hazaña se entrenó durante meses a los rinocerontes blancos para que entraran por sí solos a las cajas de transporte y se familiarizaran con ellas, para evitar lo más posible el estrés generado por el viaje.

“La respuesta de los cuatro rinocerontes fue extraordinaria y pudieron ser embarcados según lo planeado. Es un ejemplo de cómo el entrenamiento y el conocimiento del comportamiento animal permiten realizar operaciones de esta magnitud, priorizando su bienestar”, apuntó.

Por lo pronto, Salma, Moana, Lewa y Wami no podrán ser visitados de inmediato y su presentación al público se anunciará próximamente, dependiendo de su evolución, adaptación y criterios del equipo veterinario.