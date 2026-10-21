Alcaldesa pide a alumnos no ser idiotas; “vine para decirles sus pinches verdades”

"Compórtense como son seres humanos, seres pensantes, porque no son idiotas entiéndanlo son seres pensantes", es la forma como se dirigió Flor María Sosa, alcaldesa de Lerdo de Tejada, municipio ubicado en Veracruz, a estudiantes durante un evento que se realizó en el CBTIS número 77.

Vine precisamente para decirles sus pinches verdades, andan en las chingadas motos y andan como locos", agregó la alcaldesa.

El video fue difundido a través de redes sociales y rápidamente se viralizó.

La alcaldesa se refiere específicamente a los constantes accidentes en motocicleta que ocurren en la zona.

No se vale lo que hacen, unos están trabajando, mientras ustedes andan en la moto y simplemente tenemos que recoger todos los días; uno, dos o tres; y ahí están los padres llorando y pidiéndole a uno que les ayude", añadió.

Alumna denuncia a maestro por comentario incómodo

Por Laura Toribio

La primera semana de este mes, en la Ciudad de México, una alumna de quinto semestre del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur denunció a un profesor de Física por un comentario que, de acuerdo con el testimonio de su madre difundido en un espacio radiofónico, la hizo sentirse vulnerable y la llevó a buscar resguardo dentro del plantel.

Según ese testimonio, la joven llamó a su madre para contarle lo ocurrido, posteriormente se dirigió al cubo feminista mientras su madre acudía por ella.

El episodio que detonó la denuncia habría ocurrido cuando el profesor le ofreció llevarla a comprar unas botas largas por su cumpleaños y le comentó que “le quedarían bien con un short”.

De acuerdo con información recabada, la Defensoría acudió al plantel para atender a la joven y también se brindó acompañamiento a sus padres, en la atención participó además el grupo Espora Psicológica.

CCH confirmó atención del caso

Luego de que la información sobre la denuncia comenzó a difundirse, la dirección del CCH Sur emitió un comunicado en el que confirmó que atiende el caso a través de las instancias universitarias correspondientes y conforme a la normatividad y los protocolos institucionales.

Sin identificar al profesor señalado ni proporcionar detalles sobre el proceso, el plantel informó que la alumna cuenta con asesoría y acompañamiento de la Defensoría, así como con el seguimiento y apoyo de la dirección.

El respaldo se mantendrá durante todo el proceso y se brindarán las medidas de apoyo que sean necesarias”, señaló.

La autoridad del plantel pidió además evitar la difusión de datos personales y versiones no verificadas, al señalar que se debe preservar la confidencialidad de las personas involucradas y no afectar el desarrollo del proceso legal e institucional.

La dirección sostuvo que cualquier situación que pueda afectar la integridad, dignidad o derechos de integrantes de la comunidad debe ser atendida “de manera pronta, seria y sensible”.