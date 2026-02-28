La peor reforma electoral

Bajo el pretexto de que sus propuestas son resultado de las consultas realizadas por la comisión que preside el excomunista Pablo Gómez, la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de adelantarnos un dibujo de lo que será su iniciativa de reforma electoral. Tal y como nos advirtió la mandataria, nos sorprendió mucho. Pero no porque sea la mejor propuesta de reforma electoral, sino todo lo contrario. Es la más lesiva contra la democracia y el pluralismo político.

En aras de querer convencer a los partidos aliados del PT y PVEM, la Presidenta cambió su propuesta inicial de disminuir el número de diputados. Mantendrá las 500 curules. 300 legisladores serían electos por mayoría relativa; y, los otros 200 serían asignados de la siguiente forma: 97 para los candidatos que perdieron, pero obtuvieron mejor resultado por partido; 95 por votación directa por circunscripción y por partido político, eligiendo un hombre y una mujer, y ocho para representantes residentes en el extranjero.

La apuesta es sencilla, Morena quiere quedarse con toda la representación territorial ¿Qué le hace pensar a la presidenta Sheinbaum que lo pueden lograr? La respuesta es simple, los votos de los 30 millones de beneficiarios de los programas de transferencias directas. Morena y sus aliados ya experimentaron este modelo en la elección presidencial de 2024 y en la operación “acordeón” para elegir a los ministros y jueces. La zanahoria para que sus aliados acepten la propuesta son los otros 200 espacios. Tal vez, la Presidenta cree que los ciudadanos van a preferir votar por Morena y sus aliados de forma separada, antes que votar por los candidatos de los partidos opositores. Obviamente, detrás de esa voluntad ciudadana, no sólo se encontraría la debilidad de la oposición, sino los 30 millones de beneficiarios, la demagogia, el recorte de recursos a los partidos políticos y el sometimiento total de los árbitros electorales.

Este escenario resulta creíble si consideramos que, en este momento, los partidos opositores están muy débiles, y estarán peor si la reforma presidencial prospera, por el recorte de recursos, pero la política no es estática y cualquier factor que aún no haya sido previsto puede aparecer e impactar negativamente las cuentas alegres de quienes hoy tienen el poder político.

Algunos de estos factores podrían ser el descontento ciudadano por el crecimiento exponencial de la brecha de desigualdad económica, el bajo crecimiento económico en los últimos siete años, y el impacto que esto conlleva en las oportunidades de trabajos formales y la economía familiar porque, si bien es cierto, los apoyos sociales de la 4T (pensiones, becas, etcétera) han tenido impacto positivo en la reducción de la pobreza extrema y en indicadores de ingreso corriente de los hogares más pobres, no ha sido el mismo efecto en la economía de la clase media; en cambio, en 2025, México registró 22 multimillonarios (el número más alto histórico), con una riqueza acumulada de aproximadamente 219 mil millones de dólares (3.9 billones de pesos), según informes de Oxfam y Forbes. Esto representa un incremento significativo desde 1996 (15 multimillonarios con 52 mil millones de dólares). Por otra parte, el crecimiento económico durante los gobiernos de la 4T ha sido persistentemente bajo: entre 2019 y 2025, el PIB real creció a tasas anuales promedio muy por debajo de 2%, con 2025 cerrando en torno a 0.7-0.8% anual (Inwgi), el peor desempeño desde la pandemia (excluyendo 2020).

Frente a estos hechos, surge la duda, ¿será esto lo que está observando la presidenta Sheinbaum y quiere prevenirse de ser la responsable de un revés en la elección 2027? No lo sabemos, pero lo que sí es previsible es que, si el PT y Verde aceptan esta reforma, tal vez, la de 2027, sería la última elección en la que participen con registro; aunque, si eso sucede, no quiere decir que otros partidos de hoy sean los que triunfen, porque en el escenario político están apareciendo otros actores que podrían ser más atractivos para los votantes jóvenes que enfrentan el desempleo, las desapariciones forzadas y todo tipo de violencia, por ejemplo, el nuevo partido de Somos México.