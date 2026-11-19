Con capacidad para recibir hasta 500 menores de manera simultánea a través de seis zonas recreativas especializadas, el Área Infantil del Parque del Agua, en Monterrey, Nuevo León, se consolida como el principal espacio de esparcimiento, seguridad y desarrollo integral para niñas, niños y adolescentes de la entidad. La infraestructura integra recubrimientos acolchados, juegos de madera, columpios, sube y baja, estructuras para trepar y áreas enfocadas en promover la relajación, el bienestar emocional y la conexión directa con la naturaleza.

El diseño del complejo contempla alternativas de convivencia para todos los integrantes de la familia y distintos grupos de edad. Para el sector juvenil destaca la incorporación del Sky Park, enfocado en la práctica del patinaje, así como el espacio denominado Básquet 21, equipado con dos canchas de básquetbol. A esta oferta deportiva y recreativa se suman canchas de fútbol, un parque para mascotas, una vitapista y ciclovías habilitadas para el tránsito seguro en bicicleta o scooter.

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En materia de atracciones acuáticas y sustentabilidad ambiental, el área dispone de una fuente lineal y una fuente interactiva con espectáculos de luces y música, diseñada para que los menores puedan refrescarse durante las temporadas de calor. De igual forma, los lagos artificiales del recinto albergan fuentes iluminadas que, además de embellecer el paisaje, cumplen una función ecológica esencial al contribuir a la oxigenación y mantenimiento de los cuerpos de agua.

Finalmente, el entorno favorece el aprendizaje cultural y la expresión artística mediante actividades al aire libre y el acceso a un ecosistema acuático vivo en el jardín japonés. Este espacio constituye el hábitat de los peces koi —símbolos milenarios de China y Japón—, cuyos ejemplares de tonalidades doradas, blancas, naranjas y negras resaltan al atardecer, consolidando al parque como un referente de recreación y convivencia familiar en Nuevo León.