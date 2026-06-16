Arde el mar de Acapulco; temen nuevos huracanes

CHILPANCINGO.– El huracán Otis marcó un antes y un después en 2023. Hoy, con el agua del mar caliente y la posible llegada de un Súper Niño, expertos advierten que las condiciones son propicias para un ciclón de gran intensidad en las costas de Guerrero.

El calentamiento global no es una proyección futura, es una realidad que ya golpeó con fuerza a Acapulco en octubre de 2023 con el huracán Otis, el más poderoso registrado en la historia del Pacífico oriental. Y, por si algo lo podría empeorar, un año después, el huracán John afectó a Acapulco y a otros 51 municipios de Guerrero.

Un total de 51 municipios en en Guerrero fueron afectados por el huracán John. Ángel Galeana

31.1 grados es la temperatura superficial que registran las aguas profundas en Acapulco. Ángel Galeana

"Éstas son las primeras muestras. Ya puedo casi asegurar que estamos teniendo una ola marina de calor en conjunto con el Súper Niño en esta parte del litoral. Son situaciones muy similares a las de Otis", alertó el oceanólogo Juan Barnard. Ángel Galeana

Dos años y medio después, las temperaturas global y del mar superan los registros del 2023 y generan una combinación peligrosa para el desarrollo de ciclones de gran magnitud.

Mediciones realizadas a pocos kilómetros de la playa en Acapulco, en una zona que los marineros conocen como Las Palmitas, la temperatura superficial del agua alcanza los 31.5 grados centígrados, mientras que a 20 metros de profundidad se registran 31.1 grados centígrados, “valores que son alarmantes”, según explica Juan Barnard, oceanólogo que realiza estudios constantes sobre la vida marina, particularmente del coral y de la temperatura del agua.

“A más profundidad el agua debería ser más fría, pero el océano ya igualó los valores en esta zona”, explicó Barnard.

“Estas son las primeras muestras. Ya puedo casi asegurar que estamos teniendo una ola marina de calor en conjunto con el Súper Niño en esta parte del litoral. Son situaciones muy similares a las del Otis”, señaló.

El meteorólogo de la Secretaría de Protección Civil del estado, Fermín Damían Adame, coincide en la gravedad del panorama.

“Los registros de temperatura están rebasando a todos los que tenemos con anterioridad, incluso en 2023 cuando Otis alcanzó Acapulco”, explicó, al tiempo que advirtió que, según el pronóstico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) el Súper Niño tiene 90% de probabilidades de estar presente entre junio y agosto.

El meteorólogo indicó que un ciclón tropical necesita 26.5 grados centígrados para alimentarse y fortalecerse. En las costas de Guerrero se registran entre 28 y 31 grados, valores que alertan a las autoridades.

“Si ya sabemos que un ciclón necesita 26.5 grados centígrados para desarrollarse, y ya estamos viendo observaciones de 28 grados en la profundidad, podemos inferir que de ocurrir un ciclón en estos momentos contará con todos los elementos para fortalecerse de manera inmediata”, advirtió.