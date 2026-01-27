Apuesta SAT por auditorías inteligentes; plan maestro para 2026

De acuerdo con el Plan Maestro de la dependencia para este 2026, dado a conocer ayer, se priorizarán esquemas inteligentes contra la evasión y el contrabando, enfocando las auditorías sólo en quienes presenten irregularidades y no en los contribuyentes que cumplen correctamente.

Fiscalización impulsará la recaudación; plan maestro del SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer las directrices del Plan Maestro 2026, que contempla acciones orientadas a una mejor atención a contribuyentes, fiscalización clara y combate a factureras, con el objetivo de alcanzar la meta histórica de recaudación de 5.8 billones de pesos.

De acuerdo con el fisco, también se busca fortalecer el combate a la evasión y consolidar una atención más cercana y humana, enfocada en las necesidades de los contribuyentes.

Para ello, se atenderán tres ejes prioritarios, el primero con respecto a la implementación de esquemas de fiscalización transparentes y objetivos.

El SAT establecerá criterios específicos en la programación de auditorías, entre los que se incluyen esquemas inteligentes contra la evasión y el contrabando, lo que permitirá que las revisiones se enfoquen en quienes presentan irregularidades y no en los contribuyentes que cumplen correctamente. Así, se auditará a contribuyentes que realicen conductas como aquellas que celebren operaciones con factureras o nomineras; a quienes presenten pérdidas fiscales recurrentes o simulen o apliquen ilegalmente deducciones.

También estarán bajo escrutinio a quienes obtengan ingresos que no son declarados; abusen de estímulos fiscales, presenten inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden; así como aquellos que importen productos con precios por debajo del mercado, e incumplan con regulaciones o restricciones no arancelarias.

Las empresas que no paguen retenciones por sus empleados; realicen operaciones a través de paraísos fiscales; soliciten devoluciones improcedentes o paguen menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector, también serán auditados.

Se pondrá especial atención en la fiscalización contra la evasión y el contrabando, pues se implementarán acciones coordinadas para identificar, desarticular y sancionar esquemas de evasión y contrabando y se requerirá la información y documentación que sea estrictamente indispensable para la ejecución de actos de fiscalización.

Sobre el combate a la compra-venta de facturas falsas, el SAT llevará a cabo procesos de revisión oportunos para identificar a quienes incurran en la compra-venta de facturas falsas y realizará el cobro de las contribuciones omitidas por la compra de comprobantes fiscales falsos.

El SAT podrá ejecutar revisiones ágiles para identificar a las personas o empresas que vendan facturas falsas (factureros); practicará visitas domiciliarias específicas a aquellas empresas o personas que emiten facturas falsas, en las que desde el inicio se suspende la operación al facturero.

Y se presentará denuncia ante el Agente del Ministerio Público, conforme al nuevo tipo penal, si se comprueba que se está ante un despacho u operador que emite facturas falsas.

Ampliará presencia

Y porque no todo es escrutinio fiscal, el SAT ampliará nuevas oficinas, con el objetivo de acercar los trámites y servicios a la población, en Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán. Además, fortalecerá el programa Oficina Móvil en las 32 entidades del país; en particular, se brindará orientación especializada para integrar la información requerida en los trámites de devolución de impuestos, con lo que se buscará agilizar dicho proceso.

Asimismo, se fortalecerá el uso de nuevas tecnologías para realizar más trámites en línea y se ampliará el sistema de citas para atender y orientar al contribuyente que se encuentra en revisión o auditoría.

Finalmente, se implementarán nuevos formatos para facilitar la presentación de trámites, optimizarán el tiempo de atención.