Embajador Lazzeri refrenda apoyo a familia de mexicano muerto por ICE en Houston

El embajador mexicano Roberto Lazzeri se reunió en Houston con familiares del trabajador mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien falleció la mañana del 7 de julio a manos de elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), durante un operativo antiinmigrante.

Reiteró que mantienen el acompañamiento para apoyar a la familia en lo que se requiera y, al mismo tiempo, solicitar el esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades federales y locales.

“Escuchar a Ronaldo Salgado hablar de su padre, Lorenzo Salgado Araujo, es un recordatorio de que detrás de cada caso hay una familia que merece verdad y justicia. Hoy me reuní con la familia de Lorenzo y con el equipo jurídico de la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles de Texas (ACLU Texas) en el Consulado de México en Houston.

“Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del canciller Roberto Velasco, el Gobierno de México no dejará sola a la familia Salgado. Seguiremos acompañándolos hasta que los hechos se esclarezcan y se haga justicia”.

Este miércoles fue liberado José Trinidad Rojas Pliego, uno de los tres hombres que viajaban en la vagoneta con Lorenzo Salgado, quien se convirtió en testigo de los hechos y fue liberado por un juez federal que también suspendió su deportación.

Captura de pantalla.

En este marco, el embajador mexicano se reunió también con el fiscal del condado de Harris, Sean Teare, con quien acordó mantener una comunicación cercana en temas de interés para la comunidad.

“Conversamos sobre las acciones que el Gobierno de México ha emprendido para fortalecer la protección consular de nuestros connacionales, especialmente en casos sensibles. Coincidimos en que la coordinación y comunicación permanentes son fundamentales para fortalecer la protección de nuestras comunidades y garantizar el respeto a sus derechos”, subrayó.

REUNIÓN CON LA COMUNIDAD

Como parte de su gira por estados estadunidenses, el embajador Roberto Lazzeri se encontró con un grupo de mujeres líderes de la comunidad mexicana.

“Su trabajo diario fortalece el tejido social y abre oportunidades para nuestras y nuestros connacionales. Son ellas quienes construyen la buena relación entre México y Estados Unidos con liderazgo, solidaridad y trabajo conjunto. La tarea de nuestras representaciones es escucharlas, acompañarlas y abrirles más espacios, así como al resto de la comunidad”.

El diplomático recorrió las instalaciones del Consulado de México en Houston para conocer sus labores de atención y servicio a la comunidad.

El embajador Lazzeri también se reunió con el alcalde de Houston, John Whitmire, con quien charló sobre la importancia de la comunidad mexicana en el desarrollo de esta ciudad.