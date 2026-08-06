Senadores proponen crear Defensoría de la Libertad de Expresión y de Prensa
El senador del PRI, Manuel Añorve, presentó una iniciativa de reforma constitucional con el propósito de crear una Defensoría de la Libertad de Expresión y de Prensa
El senador del PRI, Manuel Añorve, presentó una iniciativa de reforma constitucional con el propósito de crear una Defensoría de la Libertad de Expresión y de Prensa, ante la ausencia de una instancia que proteja a quienes ejercen el periodismo.
En su propuesta, Añorve Baños sostiene que si bien los artículos 6o. y 7o. constitucionales protegen el derecho a buscar, recibir y difundir información, el reconocimiento de un derecho no basta cuando quienes lo ejercen lo hacen bajo presión e intimidación.
Señala que nuestro país cuenta con instituciones encargadas de investigar delitos contra periodistas y con un mecanismo de protección para atender riesgos contra su vida, integridad, libertad y seguridad.
Sin embargo, aclara, no existe una institución pública autónoma cuya función principal sea defender jurídicamente a periodistas, comunicadores y medios frente a actos de censura, hostigamiento o represalia provenientes del Estado.
Reconoce que la legislación vigente distingue las funciones de protección y procuración de justicia, pero no establece una defensoría especializada con autonomía constitucional.
Por ello, enfatiza, la creación de esta Defensoría no pretende crear una nueva autoridad sobre los medios.
Se trata de crear una instancia que no sustituya a las fiscalías ni al Mecanismo de Protección a Periodistas ni de crear un despacho gratuito para defender intereses comerciales ordinarios de grandes empresas.
Por lo anterior la iniciativa del legislador priista propone adicionar los artículos 6º y 105 constitucionales con el objeto de crear un organismo público autónomo denominado Defensoría Nacional para la Libertad de Expresión y de Prensa.
La defensora estaría dotada de personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, de gestión, presupuestaria y de decisión mediante los cuales el Estado garantice la protección institucional de las libertades de expresión, información, difusión y prensa frente a cualquier acto u omisión de autoridad que tenga por objeto o efecto censurar, inhibir, intimidar, obstaculizar o sancionar indebidamente su ejercicio.
“La Defensoría deberá ser autónoma y tendrá por objeto proporcionar orientación, acompañamiento, asistencia y representación jurídica a las personas periodistas, comunicadoras, trabajadoras de los medios.
“Medios comunitarios, indígenas, afromexicanos, digitales, independientes y demás personas físicas o morales que ejerzan actividades de información de interés público, cuando sus derechos sean afectados por actos u omisiones de cualquier autoridad”, concluye Añorve en su iniciativa.