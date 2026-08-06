Sujetos asaltan a abuelita en su casa y la queman para obligarla a entregar el dinero

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó la detención de cuatro personas relacionadas con un asalto cometido contra una mujer de la tercera edad en Apodaca, quien fue despojada de aproximadamente 350 mil pesos en efectivo y sufrió lesiones por quemaduras.

El pasado 5 de agosto, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) cumplieron una orden de cateo en un domicilio ubicado sobre la calle Boulevard Natura, en la colonia Ciudad Natura, en el mismo municipio.

Durante la intervención fueron detenidos Juan "N", Joaquín "N" y Diana "N". En el inmueble los agentes aseguraron un arma de fuego corta abastecida con cargador y cartuchos hábiles, diversas dosis de una hierba con características de marihuana, dosis de una sustancia con características del cristal, así como básculas electrónicas.

Los agentes detuvieron en las inmediaciones del inmueble a Luis Fernando "N", de 22 años, quien contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo calificado ejecutado con violencia.

El operativo fue realizado en coordinación con personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales y bajo la conducción del Ministerio Público.

De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones establecen la presunta participación de Luis Fernando "N" en los hechos ocurridos el pasado 30 de junio de 2026.

Durante el asalto, la víctima, una mujer adulta mayor, fue sometida mediante amenazas y agresiones. Las indagatorias señalan que los responsables le provocaron lesiones por quemaduras para obligarla a revelar el lugar donde guardaba el dinero, además de despojarla de un teléfono celular antes de huir.

La Fiscalía informó que Luis Fernando "N" ya fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal y quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal de Nuevo León, quien determinará su situación jurídica.

Asimismo, las autoridades señalaron que Juan "N" y Joaquín "N", detenidos durante el cateo, también son investigados por su presunta participación en el mismo robo, por lo que continúan las diligencias correspondientes.

Asesinan a hombre en inmediaciones de plaza comercial

Un hombre murió luego de ser atacado con un arma blanca durante la mañana de este jueves en los alrededores de la Plaza del Chorro, en el Centro de Monterrey, donde dos personas fueron detenidas como presuntas responsables del homicidio.

El reporte fue recibido alrededor de las 07:46 horas del 6 de agosto, en el cruce de las calles Mariano Arista Norte e Isaac Garza, en la colonia Centro, tras el aviso de una persona lesionada por arma blanca.

Al lugar acudieron elementos de auxilio para brindar atención al hombre afectado; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas que presentaba, murió en el lugar.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones confirmaron el hecho y localizaron a la víctima recostada boca arriba sobre la banqueta, con manchas hemáticas en la zona del abdomen.

El hombre, de entre 40 y 45 años de edad, no fue identificado en el sitio. De acuerdo con el reporte de las autoridades, era de complexión delgada, tez blanca y portaba pantalón negro, playera negra y zapatos negros.

La víctima presentaba lesiones en el abdomen y uno de los brazos, presuntamente ocasionadas con un arma blanca. Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad del fallecido ni el posible motivo del ataque.

Los dos sospechosos fueron detenidos por el primer respondiente y posteriormente trasladados a las instalaciones de la Alamey, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

El informe señala que el seguimiento mediante cámaras de videovigilancia permitió ubicar a los dos hombres, quienes posteriormente fueron detenidos tras el reporte del ataque.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer la forma en que ocurrieron los hechos y determinar la posible participación de los detenidos en el homicidio registrado durante la mañana en la zona Centro de Monterrey.