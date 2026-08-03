Grecia Quiroz responde a captura y primeras declaraciones del 'R1' por caso Carlos Manzo

La detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias R1, señalado por las autoridades como presunto implicado en el asesinato del exdiputado federal y presidente municpal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, provocó la reacción de su viuda, Grecia Quiroz, quien aseguró que este avance en las investigaciones representa apenas el inicio del esclarecimiento del caso, por lo que sostuvo no debe descartarse ninguna línea de investigación.

Las primeras declaraciones públicas de Quiroz surgieron luego de que trascendiera que el detenido habría señalado que el homicidio se cometió presuntamente debido a las constantes provocaciones que Carlos Manzo realizaba contra integrantes del crimen organizado.

Sin embargo, la viuda del exlegislador cuestionó esa versión y planteó diversas interrogantes sobre las circunstancias del asesinato, al considerar que existen inconsistencias que, a su juicio, deben ser aclaradas por las autoridades.

Pregunta seria: ¿Si Carlos Manzo incomodaba tanto al crimen organizado, por qué lo dejaron avanzar tanto?, ¿por qué complicar su asesinato ante miles de personas y no hacerlo en el cerro, en donde prácticamente hacía sus recorridos todos los días sin tantos ojos que estuvieran sobre él? ¿Por qué no hacerlo cualquier día que él caminaba solo por el centro?

“Desde que era diputado federal invitado como externo por Morena siempre incomodó al crimen, siempre levantó la voz, ¿por qué en ese momento no le hicieron nada? ¿Será porque en ese momento pertenecía a un partido? Solo son preguntas que ojalá no queden en el olvido. Hay muchas preguntas incómodas, pero yo seguiré levantando la voz y exigiendo justicia”, se puede leer.

Quiroz reconoce a autoridades por operativo

Aunado a lo anterior, Quiroz reconoció el operativo que permitió la captura del presunto responsable, aunque insistió en que la investigación debe ampliarse para esclarecer todos los hechos y determinar si existieron otros autores intelectuales o materiales.

La justicia comienza, pero aún no termina. Reconozco el trabajo realizado por las fuerzas federales; a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encabezada por el secretario Omar García Harfuch y a las fuerzas especiales del Ejército Mexicano en conjunto con el Centro Nacional de Inteligencia.

Este avance apenas es el comienzo de todo lo que está detrás del asesinato de Carlos Manzo. Estoy convencida de que aún hay mucho más por aclarar. Exijo una investigación seria que pueda llegar hasta las últimas consecuencias; por supuesto que no se descarte por ningún motivo ninguna línea de investigación”, mencionó.

Hasta el momento, las autoridades federales continúan con las investigaciones para esclarecer el homicidio y determinar la posible participación de otras personas en el caso.