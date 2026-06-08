Anuncian jornada de acciones en CDMX por desaparecidos rumbo al Mundial 2026

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y familiares de víctimas realizarán del 10 al 12 de junio una serie de actividades en la Ciudad de México para visibilizar la crisis de desapariciones en el país y exigir verdad, justicia y mecanismos efectivos de localización, en el contexto del Mundial 2026.

Las acciones, difundidas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), contemplan una agenda que combina movilización, actividades simbólicas y espacios de reflexión en distintos puntos de la capital.

El arranque será el 10 de junio con un mitin en el Hemiciclo a Juárez a las 11:00 horas, encabezado por madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y representantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

Más tarde, ese mismo día, se prevé la caminata “Iluminemos la búsqueda: caminata por los desaparecidos”, programada a las 19:00 horas, la cual partirá desde la estación Registro Federal del Tren Ligero con rumbo al Estadio Ciudad de México, uno de los recintos mundialistas.

El Estadio Ciudad de México y el Zócalo serán escenarios de protesta por la crisis de desapariciones. Especial

Para el 11 de junio, la jornada incluirá actividades deportivas y de protesta. Entre ellas destaca una “cascarita por la justicia, contra el olvido” en el Zócalo capitalino a las 10:00 horas. De forma paralela, familias migrantes realizarán otra actividad futbolística frente al Antimonumento +72 sobre Paseo de la Reforma. También se tiene previsto un mitin y acciones de protesta a las afueras del Coloso de Santa Úrsula desde las 06:00 horas.

Ese mismo día se sumará una jornada de pegado de carteles en calzada de Tlalpan, encabezada nuevamente por familiares de los normalistas de Ayotzinapa, programada para las 11:00 horas.

Las actividades concluirán el 12 de junio con el foro “Mundial 2026 entre desigualdad y desapariciones”, que se llevará a cabo a las 17:00 horas en el Centro Cultural de España en México.

Como parte de esta jornada, desde el 6 de junio fue instalada una manta con la cifra “+133 mil” en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, en referencia al número de personas desaparecidas y no localizadas en el país, la cual permanecerá visible durante el periodo previo al Mundial.