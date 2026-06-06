Colectivo lanza video en 10 idiomas con la pregunta ¿Dónde están?

Ante la crisis de desapariciones que enfrenta México y aprovechando la atención que tendrá el país por el Mundial 2026, el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León realizó una serie de videos con I.A en 10 idiomas diferentes para lanzar al mundo la consigna ¿Dónde están?.

La pregunta la realizan en español y el idioma de la persona participante que además porta la playera de su selección.

“Diferentes idiomas, pero el mismo dolor”, resaltó Fundenl sobre el material realizado.

El colectivo destacó que con esta acción buscan que el mundo sepa que faltan 133 mil personas que están desaparecidas en México.

Que miles de familias ya no gritamos un gol, gritamos todos los días ¿Dónde están? por nuestras y nuestros desaparecidos”, estableció.

Expuso que con estos videos también buscan crear conciencia y solidaridad con las personas del mundo y hacen este llamado más allá del evento deportivo mundialista.

Hacemos un llamado a la HUMANIDAD. Porque en ningún lugar del mundo, ninguna persona debería de poder ser desaparecida, las desapariciones forzadas son delitos de Lesa Humanidad”, destacó Fundenl.

Los 10 idiomas que se incluyeron en estos videos son de los ocho países que vendrán a Monterrey, además de inglés y chino que son los idiomas más hablados en el mundo.