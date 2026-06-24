Anulan examen del Ceneval en la UACh: Estudiante usó lentes con Inteligencia Artificial

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) se convirtió en el escenario de un suceso sin precedentes cuando el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) decidió anular el examen de admisión de un aspirante. ¿El motivo? Utilizar lentes equipados con Inteligencia Artificial (IA) durante la prueba.

El incidente tuvo lugar el pasado 19 de junio, fecha en la que miles de jóvenes se presentaron para realizar su examen de ingreso a la universidad. Todo transcurría con normalidad hasta que un supervisor notó un comportamiento inusual en uno de los sustentantes.

Según los reportes, el joven solicitó permiso para ir al baño. A su regreso, el supervisor se percató de que el estudiante traía puestos unos lentes que no llevaba al inicio de la prueba. Al revisar el accesorio, se descubrió que se trataba de un dispositivo inteligente diseñado para obtener y procesar información en tiempo real, brindándole una ventaja injusta sobre el resto de los aspirantes.

Tras detectar esta irregularidad, se levantó un reporte formal que fue enviado directamente al organismo evaluador. Luego de realizar un análisis exhaustivo del caso, el Ceneval determinó invalidar el examen del estudiante.

El organismo concluyó que el uso de este dispositivo tecnológico representaba una clara vulneración a las reglas de equidad y transparencia que aplican estrictamente para todos los sustentantes.

Ante el revuelo que causó la noticia, la UACh emitió una aclaración importante para deslindarse de la resolución final. La institución educativa enfatizó que: