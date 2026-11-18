La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) exigió al Congreso de Michoacán garantizar el respeto a la autonomía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y demandó condiciones de seguridad y libertad para la rectora Yarabí Ávila González y los integrantes del Consejo Universitario, en medio de la disputa por las reglas para renovar la Rectoría.

En un nuevo pronunciamiento dirigido al Poder Legislativo estatal y a la opinión pública, la asociación respaldó la decisión de Ávila González de cancelar el artículo transitorio del reglamento de elecciones que pretendía aplazar hasta noviembre de 2027 la renovación de la Rectoría.

La ANUIES sostuvo que esa determinación permite que el proceso avance por vías democráticas e institucionales y defendió que, por primera vez, la comunidad universitaria participe en la elección de su máxima autoridad mediante voto universal y directo.

Además de respaldar a la comunidad nicolaita, la asociación demandó garantizar la integridad y libertad de la rectora y de los integrantes del Consejo Universitario, al considerar que son condiciones fundamentales para que la elección se desarrolle de manera democrática y transparente.

La organización recordó que la autonomía universitaria está reconocida en la fracción VII del artículo tercero constitucional y en la Ley General de Educación Superior de 2021, ordenamientos que facultan a las instituciones autónomas para definir su organización, establecer sus normas y elegir a sus autoridades sin injerencias externas.

Por ello, sostuvo que las decisiones de los órganos de gobierno universitarios, adoptadas en el ejercicio de sus atribuciones, deben ser respetadas.

El nuevo llamado ocurre después de que el Congreso de Michoacán aprobara modificaciones a la legislación universitaria relacionadas con la sucesión rectoral para el periodo 2027-2031, lo que abrió una controversia sobre el mecanismo para elegir a la próxima autoridad de la institución.

La disputa también provocó pronunciamientos de otras autoridades educativas. Este miércoles, la Secretaría de Educación Pública respaldó la autonomía de la Universidad Michoacana y consideró positivo que el Consejo Universitario revirtiera la disposición que pretendía posponer la aplicación del nuevo mecanismo de elección.

La ANUIES afirmó que mantendrá una postura firme y acompañará, dentro de sus atribuciones, las acciones que emprenda la Universidad Michoacana para defender su autonomía, autogobierno y los derechos de su comunidad.

“La defensa de la autonomía de la Universidad Michoacana es también la defensa de la educación superior en México”, sostuvo.