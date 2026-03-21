Ant International se convierte en patrocinador oficial de la Selección Nacional de Fútbol de Argentina

Con más de 30 oficinas en todo el mundo, Ant International proporciona soluciones transfronterizas de pagos digitales, tesorería y digitalización impulsadas por IA y blockchain para comercios globales e instituciones financieras. Basándose en amplias colaboraciones regionales, sus servicios de pagos digitales y cuentas conectan a más de 150 millones de comercios con 1.800 millones de cuentas de consumidores en Asia-Pacífico mediante la integración de más de 300 métodos de pago convencionales y alternativos.

Este acuerdo une a los actuales campeones de la Copa Mundial de la FIFA con uno de los proveedores de tecnología financiera más innovadores del mundo. A través de esta asociación, Ant International obtiene derechos de marketing integrales para lanzar activaciones estratégicas en todo su portafolio de marcas, incluyendo Alipay+, Antom, Bettr y WorldFirst, aprovechando la propiedad intelectual de la AFA y de los jugadores de clase mundial de la selección argentina.

"Estamos increíblemente orgullosos de apoyar a la selección argentina, un símbolo de excelencia, trabajo en equipo e inspiración global", afirmó Peng Yang, director ejecutivo de Ant International. "El deporte y la tecnología son dos vínculos fundamentales para las comunidades y los mercados que rompen barreras y conectan a las personas. Juntos llevaremos una experiencia futbolística más amplia y enriquecida y un mayor impacto comunitario a través de nuestra red asiática de servicios fintech y digitales".

Con tres triunfos en la Copa Mundial de la FIFA en 1978, 1986 y 2022, y habiendo alcanzado la final mundial en seis ocasiones históricas, la selección argentina ocupa un lugar consagrado en el panteón de las leyendas deportivas. Como portadora del espíritu "Albiceleste", el equipo se define por un linaje centenario de virtuosismo y un compromiso inquebrantable con la búsqueda de la gloria.

"El fútbol es el lenguaje universal por excelencia. Sirve como un poderoso puente que trasciende fronteras y conecta a todo el mundo", afirmó Claudio Fabian Tapia, presidente de la AFA. "A través de esta asociación, estamos entusiasmados de llevar esa conexión a una audiencia aún más amplia en Asia".

"Esta asociación es un compromiso con el éxito a largo plazo y una unión estratégica de dos líderes globales", afirmó Leandro Petersen, director comercial y de Marketing de la AFA. "Al unir fuerzas, buscamos profundizar nuestra presencia en Asia y alcanzar nuevas cotas tanto en el deporte como en la tecnología financiera".