Honrar a Zapata significa impulsar cambios: Claudia Sheinbaum

En el 107 Aniversario Luctuoso del General Emiliano Zapata, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los ideales del revolucionario están presentes y destacó que en siete años se han entregado más de 60 mil hectáreas de tierras comunales a propietarios originarios.

“Zapata está en el corazón del pueblo de México. Hoy después de tantos años de su asesinato, su legado sigue vivo. Vive en cada comunidad que defiende su territorio frente a la adversidad; vive en cada campesino y campesina que trabaja la tierra con orgullo, con esfuerzo, con dignidad; vive en cada mexicana y mexicano que se niega a aceptar la injusticia como destino. Vive también en la conciencia de un país que ha aprendido a lo largo de su historia que la transformación verdadera solo es posible cuando el pueblo se organiza, cuando el pueblo participa, cuando el pueblo decide”, expresó.

Desde la Ex Hacienda de Chinameca en Ayala, Morelos, la Mandataria federal resaltó que el zapatismo también se construyó con mujeres, por ello, en el evento se entregaron certificados a propietarias de tierras, así como reconocimientos a presidentas de Comisariados Ejidales y Comunales, en honor a su esfuerzo, sus derechos e historia.

Al recordar el legado de Emiliano Zapata, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la mejor manera de honrar su memoria es impulsar cambios que fortalezcan la vida democrática y pongan fin a los privilegios.

Desde Ayala, Morelos, para conmemorar el 107 aniversario luctuoso, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, celebró la aprobación del Plan B de reforma electoral, con el cual afirmó se eliminan los privilegios del sistema político y de los ordenes electorales.

“Honrar a Zapata también significa impulsar cambios que fortalezcan nuestra vida democrática y pongan fin a los privilegios que durante tanto tiempo se mantuvieron intocables. Por ello, las ya aprobadas reformas que conocemos como el Plan B, que ya fueron aprobadas significan abajo los privilegios de los gobernantes y ya es una realidad”, festejó.

La Jefa del Ejecutivo resaltó que la reforma aprobada en el Congreso de la Unión y congresos locales repréndanse logros fundamentales: no reelección; no nepotismo; reducción de recursos a congresos estatales y al Senado; reducción de regidores; eliminación de pensiones doradas y reducción de salarios, se acabaron los bonos y seguros de gastos médicos mayores a consejeros electorales y magistrados electorales.

La Presidenta Sheinbaum Pardo resaltó el logro de que no se heredarán candidaturas a familiares.

“No al despotismo, ya a partir del 2030 no se van a poder heredar los cargos de elección popular. No puede haber en el siguiente mandato ni un hermano, ni una hermana, ni un esposo, ni una esposa, por lo menos tienen que esperarse tres años, no a los privilegios”, enfatizó.

La Presidenta señaló que se acabaron las pensiones doradas que, incluso llegaron a pagar 1 millón de pesos mensuales en Pemex.

“Había personas que trabajaron en Luz y Fuerza del Centro que trabajaron en Pemex. Algunos de ellos recibían dinero del pueblo de México, jubilaciones de 1 millón de pesos al mes. Eso se acabó, ya no lo van a recibir. A partir de la publicación del Plan B, recibe una pensión de la mitad de lo que gana el presidente de la República, es decir, abajo los privilegios, arriba los recursos para el pueblo de México”, señaló.

En el 107 aniversario luctuoso del revolucionario Emiliano Zapata, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Museo Mujeres Zapatistas en Ayala, Morelos.

La Mandataria federal estuvo acompañada de los familiares del héroe nacional, la gobernadora Margarita González Saravia.

El Museo Mujeres Zapatistas celebra la memoria histórica de las mujeres zapatistas que lucharon en la Revolución Mexicana.

La Jefa del Ejecutivo también montó una guardia de honor en Chinameca, Morelos.

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