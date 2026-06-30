Amplían a otras entidades la búsqueda de trabajadores de la CFE desaparecidos

La investigación por la desaparición de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Marco Antonio Sarmiento García, de 60 años, y Adolfo López Saldaña, de 40, fue ampliada a otras entidades del país como parte de las acciones para dar con su paradero, informó el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Francisco Fernández Hasbún.

El funcionario indicó que una de las líneas de investigación considera la posibilidad de que ambos empleados se encuentren fuera de Hidalgo y Puebla, por lo que la búsqueda se ampliará en coordinación con autoridades de otras entidades, aunque evitó precisar cuáles para no afectar las diligencias en curso.

Fernández Hasbún explicó que la Procuraduría mantiene un trabajo conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión de Búsqueda del Estado y otras instituciones involucradas en la localización de personas desaparecidas, mediante el intercambio permanente de información y acciones operativas.

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Los trabajadores fueron reportados como desaparecidos el pasado 26 de junio, cuando realizaban actividades laborales en la zona limítrofe entre Hidalgo y Puebla. Posteriormente, las unidades oficiales en las que viajaban fueron localizadas abandonadas en un paraje del municipio de Acaxochitlán, hecho que dio origen a un operativo de búsqueda e investigación.

El encargado de la PGJEH señaló que la carpeta de investigación contiene datos relevantes que, por el momento, permanecen bajo reserva para no afectar el desarrollo de las indagatorias.

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Asimismo, afirmó que las labores de búsqueda continúan de manera ininterrumpida, con personal desplegado en campo, y que las autoridades mantienen comunicación con los familiares de las víctimas para informarles sobre los avances.

Respecto a las posibles causas de la desaparición, Fernández Hasbún sostuvo que hasta el momento no existe una conclusión que permita establecer un móvil o atribuir los hechos a un grupo delictivo específico, por lo que las investigaciones permanecen abiertas y se sustentan en diversas líneas de análisis.