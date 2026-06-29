FGR atrae investigación por desaparición de trabajadores de CFE en Hidalgo y Puebla

A casi cuatro días de la desaparición de dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los límites de Hidalgo y Puebla, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación, mientras las labores de búsqueda se mantienen con el despliegue de binomios caninos, drones y personal especializado de los tres órdenes de gobierno.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, confirmó que la Federación asumió la conducción de las investigaciones debido a que las víctimas son trabajadores de una empresa del Gobierno federal, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

El mandatario estatal informó que, tras recibir una llamada del director regional de la CFE, instruyó de inmediato al secretario de Seguridad Pública de Hidalgo para establecer la coordinación con las autoridades de Puebla, debido a que el caso se registra en la zona limítrofe entre ambas entidades.

Menchaca precisó que, hasta ahora, únicamente ha sido localizada la camioneta en la que viajaban los empleados de la CFE, la cual fue encontrada abandonada en un paraje del municipio de Acaxochitlán. Desde entonces, continúan los trabajos de búsqueda para localizar a ambos trabajadores.

En el operativo participan la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y la Fiscalía General de la República, además de corporaciones del estado de Puebla.

Para las labores en campo se han desplegado binomios caninos especializados, drones para reconocimiento aéreo y personal capacitado en búsqueda de personas, con el objetivo de ampliar el radio de exploración en la zona serrana.

De acuerdo con la información preliminar, la línea de investigación señala que la camioneta sufrió la ponchadura de uno de sus neumáticos, por lo que uno de los trabajadores descendió para auxiliar a su compañero. A partir de ese momento, se perdió toda comunicación con ambos.

El gobernador aseguró que el caso recibe atención prioritaria y forma parte de las mesas de seguridad que diariamente encabeza el Gobierno de Hidalgo, donde se revisan las fichas de personas desaparecidas, los avances de las investigaciones y las acciones de localización.

Las autoridades mantienen el operativo de búsqueda de manera coordinada entre Hidalgo, Puebla y la Federación, mientras continúan las investigaciones para esclarecer la desaparición de los dos trabajadores de la CFE.