La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) impulsa los trabajos de modernización y ampliación de la autopista Zitácuaro-Maravatío, una vía troncal ubicada en el oriente de Michoacán que conecta el norte del estado con la zona fronteriza oriental. De los 71 kilómetros totales de longitud que comprende el proyecto, ya se han concluido 63 kilómetros.

Las labores —enmarcadas en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia— se ejecutan a través de cinco frentes de trabajo simultáneos e incluyen la ampliación a dos carriles (de 7 a 12 metros de ancho), tramos modernizados a cuatro carriles y libramientos para desviar el tránsito pesado de las zonas urbanas. Asimismo, se realizan tareas de balizamiento e instalación de defensa metálica y señalamiento vertical.

Además de generar empleos durante su construcción, esta infraestructura facilitará el acceso a servicios de salud y educación, impulsará el comercio de productos agrícolas y fortalecerá la conexión entre las localidades michoacanas y el corredor que une a Jalisco con la Ciudad de México.