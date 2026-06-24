Amotac firma acuerdo con Segob y SSPC y desiste de bloqueos y movilizaciones

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (Amotac) firmó un acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con lo que desistió de los bloqueos carreteros que tenía programados en los accesos a la Ciudad de México, así como a sus movilizaciones.

De acuerdo con Gobernación, integrantes de la Amotac sostuvieron una nueva reunión con funcionarios federales. En el encuentro con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, suscribieron una minuta de trabajo y una ruta de atención a sus principales demandas.

La dependencia federal informó que, durante el encuentro, la organización transportista, en voz de Rafael Ortiz Pacheco, afirmó que no llevaría a cabo bloqueos carreteros y también desistiría de las movilizaciones tras la continuación de la mesa de trabajo.

La mañana de este miércoles se reportaron afectaciones viales en al menos tres puntos carreteros del país donde transportistas realizaron bloqueos parciales. Se trata de la autopista México-Puebla, la México-Querétaro y la México-Pachuca, donde se registró severo congestionamiento vehicular.

Ante esta situación, la Segob reiteró que el gobierno de México mantiene abiertos los canales de diálogo y seguimiento institucional con los transportistas.

La noche del martes, Gobernación había informado que, tras una mesa de trabajo con la Amotac, se acordó que este miércoles 24 de junio no habría cierres viales, fecha en la que México disputa su tercer partido de la fase de grupos del Mundial ante República Checa.

La dependencia destacó que durante las reuniones se hizo un llamado a la responsabilidad y al respeto al derecho al libre tránsito, además de asegurar que se ha dado atención puntual a las peticiones del sector.

“Se han llevado a cabo más de 300 reuniones en esta administración con seguimiento de acuerdos y avances importantes de los transportistas”, puntualizó la Segob.

Asimismo, el gobierno federal señaló que privilegiará el diálogo y la construcción de acuerdos para evitar afectaciones a terceros por bloqueos carreteros.

Entre las principales demandas de la Amotac se encuentra el reforzamiento de la seguridad en carreteras, debido a que los transportistas han denunciado que han sido víctimas de asaltos y otros delitos en distintas rutas del país.