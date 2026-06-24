La Escuela es Nuestra beneficia a más de 5 mil planteles en Oaxaca

La Secretaría de Educación Pública (SEP) reportó un avance del 97 por ciento en la meta programada para el ejercicio fiscal 2026 del programa La Escuela es Nuestra (LEEN) en el estado de Oaxaca, consolidando la dispersión directa de recursos en 4 mil 978 centros escolares con una inversión de mil 285 millones de pesos. Este financiamiento beneficia de manera directa a 301 mil 644 estudiantes de Educación Básica y Media Superior. Adicionalmente, las autoridades educativas proyectan una nueva etapa de dispersión para 134 escuelas adicionales de nivel básico, la cual requerirá una inversión cercana a los 33 millones de pesos. Con esta ampliación, el programa estima cerrar el año con un total de 5 mil 112 planteles transformados y más de 310 mil alumnos atendidos en la entidad.

El despliegue de estos recursos da continuidad al histórico esquema de subsidios operado durante el año previo. En 2025, el programa de infraestructura benefició en Oaxaca a 8 mil 91 planteles y alcanzó una matrícula de 644 mil 31 estudiantes mediante una inversión social sin precedentes que superó los 2 mil 304 millones de pesos. La distribución de ese presupuesto anual se ejecutó asignando mil 977 millones de pesos a 7 mil 613 escuelas de educación básica, mientras que 478 planteles de bachillerato recibieron apoyos por un monto de 327 millones de pesos.

La dependencia federal resaltó que este programa, fortalecido bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, opera bajo una política de entrega directa de los recursos a las comunidades escolares, eliminando intermediarios y dignificando los espacios de enseñanza. Desde la perspectiva institucional, el mecanismo busca saldar deudas históricas con los estados de la República que registran mayores índices de rezago social, priorizando la equidad territorial.

Con la consolidación de estas metas de cobertura, la SEP reafirmó su compromiso de mantener un esquema cooperativo permanente de trabajo junto a madres, padres de familia, docentes y comités locales para asegurar que el presupuesto público impacte de forma tangible las aulas, propiciando un modelo educativo centrado en la justicia social, la inclusión y el bienestar integral de la juventud oaxaqueña.