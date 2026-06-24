Planta de amoniaco en Sinaloa frenará un tercio de las importaciones de fertilizantes

La planta de Amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, Sinaloa, contribuirá a la autosuficiencia alimentaria del país, al producir los fertilizantes e insumos para el campo que se requieren conforme al proyecto de desarrollo nacional.

En entrevista con Excélsior, Sergio Silva Castañeda, titular de la Unidad de Fomento y Crecimiento Económico de la Secretaría de Economía (SE), expuso que el complejo petroquímico entrará en operación en una primera fase en el primer semestre de 2027.

“Pero, para darnos una idea de la dimensión, solo con esa planta vamos a reducir como en un tercio nuestras importaciones de fertilizantes nitrogenados, de ese tamaño es la magnitud del proyecto.

“Es muy atractivo porque nos va a permitir, pues, reducir la dependencia e insumos que son básicos, pues para la producción de alimentos, este es un tipo de proyectos que nos sirven para ir construyendo la seguridad alimentaria que necesitamos”, destacó.

Indicó que por lo que respecta a la Secretaría de Economía, se ha dado una supervisión precisa del complejo, iniciado desde el año 2014, mientras que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realiza la labor conducente en el ámbito de su competencia.

“La discusión no debe ser si la planta si, o la planta no, creo que la discusión debe ser cómo garantizar que cualquier proyecto industrial o de punta, cumpla la ley, proteja el medio ambiente y genere beneficios reales para las comunidades”, comentó el funcionario de Economía.

Sergio Silva Castañeda, titular de la Unidad de Fomento y Crecimiento Económico de la Secretaría de Economía. Especial

Silva Castañeda indicó que la puesta en marcha de la planta de Amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente, contribuye a la generación de empleos en Topolobampo y municipios aledaños, da certidumbre la inversión en el país y contribuye a mejorar los indicadores sociales y laborales de la zona.

“Nosotros tenemos que convencer a las empresas que ponen en riesgo su capital, que generan empleos, que nos permiten crecer y convencerlas, además, de que necesitamos que los efectos de su inversión, se reflejen en las comunidades donde están instaladas, que la gente de las comunidades también gane con esos proyectos.

“Es trabajar también a favor de la comunidad, pero ciertamente hemos insistido en que ellos (los inversionistas) tienen que ofrecer también a la comunidad beneficios por la instalación de las plantas”, destacó.

La GPO, parte del consorcio suizo-alemán Proman, está generando 10 mil empleos directos e indirectos: 300 directos a través de su construcción, 7 mil indirectos entre proveedores de servicios, transportistas y comercios, así como 300 permanentes en los que tendrán prioridad personas de Topolobampo y Los Mochis.

“Yo recalcaría que la mayor parte de los empleos que se van a generar son indirectos, son de proveedores, servicios, etcétera, que va a requerir esa planta cuando esté funcionando y que son actividades que perfectamente se pueden llevar a cabo por miembros de la comunidad”, indicó Sergio Silva.

Asimismo, GPO prevé un financiamiento de 1.5 millones de pesos para inversión social durante lo que resta del año y 8 millones de pesos adicionales para 2027, los cuales se utilizarán a través de un fideicomiso donde el gobierno actúa como garante, pero será administrado por la comunidad.

Hasta el momento, el proyecto ha destinado 4.2 millones de pesos en beneficio de las comunidades de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Topolobampo, para la infraestructura educativa, beneficiando a mil 100 alumnos y también donó un camión escolar.

Asimismo, en colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN) se abrieron programas de capacitación para 3 mil 745 personas, especialmente mujeres, dándoles herramientas reales para crecer laboral y personalmente. En 2022 y 2023, continuaron los cursos de capacitación para mujeres, sumando 2 mil 885 beneficiarias más.